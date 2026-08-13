快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

瓦城不只賣泰國菜！首度進軍中秋禮盒 泰式奶茶變身法式甜點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
吉可頌由師承法國國家級麵包烘焙工藝首獎（MOF）得主Frédéric Lalos的吉雍·佩登（Guillaume Pédron）創立，此次雙方以法國經典家常甜點「巴斯克酥餅」為主角。圖／瓦城提供
吉可頌由師承法國國家級麵包烘焙工藝首獎（MOF）得主Frédéric Lalos的吉雍·佩登（Guillaume Pédron）創立，此次雙方以法國經典家常甜點「巴斯克酥餅」為主角。圖／瓦城提供

中秋送禮市場再添新戰將，瓦城集團今年首度跨足中秋禮盒市場，不只賣泰國菜，更將招牌泰式風味跨界做成法式甜點，攜手人氣烘焙名店「吉可頌丹麥專門店」，推出「MOOOM月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒」，其中更把經典泰式奶茶融入巴斯克酥餅，每盒九入、售價1,380元，8月17日起開放會員搶先預購，21日限量開賣。

瓦城集團今年首度推出中秋禮盒，跳脫傳統月餅形式，與「吉可頌丹麥專門店」展開跨界合作。吉可頌由師承法國國家級麵包烘焙工藝首獎（MOF）得主Frédéric Lalos的吉雍·佩登（Guillaume Pédron）創立，此次雙方以法國經典家常甜點「巴斯克酥餅」為主角，結合瓦城擅長的泰式風味與法式烘焙工藝。

此次禮盒以月相變化為設計概念，共推出「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」及「望月｜經典原味」三款口味，並分別以全黑、黑金及金黃色外觀呈現，從朔月、弦月到望月的變化，呼應中秋團圓意象。

其中，「弦月｜泰式奶茶」是此次雙方共同研發的聯名限定口味，將瓦城經典泰式奶茶融入巴斯克酥餅及杏仁奶油餡，呈現泰式茶韻、奶香及焦糖風味，也是三款產品中最具瓦城品牌特色的口味。

另外，「朔月｜開心果香草」在酥餅外皮加入天然竹炭粉，搭配開心果內餡及香草風味；「望月｜經典原味」則使用法國依思尼發酵奶油，搭配融合卡士達的杏仁奶油內餡，保留傳統巴斯克酥餅的奶油及堅果香氣。

包裝方面，禮盒以橘色為主調，搭配月亮造型MOOOM角色及燙金繁星設計。每盒共九入，三種口味各三入，售價1,380元。

瓦城表示，8月17日上午11時40分至18日上午11時40分，將率先開放wa10瓦城APP黑卡會員預購，8月21日起則於瓦城商城限量開賣、售完為止。透過首度進軍中秋禮盒市場，瓦城也將品牌從餐廳內的泰式料理進一步延伸至節慶送禮市場，嘗試拓展不同消費場景。

此次禮盒以月相變化為設計概念，共推出「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」及「望月｜經典原味」三款口味。圖／瓦城提供
此次禮盒以月相變化為設計概念，共推出「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」及「望月｜經典原味」三款口味。圖／瓦城提供

瓦城集團今年首度跨足中秋禮盒市場，攜手人氣烘焙名店「吉可頌丹麥專門店」，推出「MOOOM月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒」。圖／瓦城提供
瓦城集團今年首度跨足中秋禮盒市場，攜手人氣烘焙名店「吉可頌丹麥專門店」，推出「MOOOM月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒」。圖／瓦城提供

泰國 奶茶 甜點

延伸閱讀

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

不只月餅！「酥炸軟殼蟹＋蟹黃醬」、「特調肉品＋調味鹽」中秋送創意

雲林良品「雙冠王」劍湖山 KU COFFEE酷咖啡品牌奢華登場

周三開賣！中華郵政聯名義美小泡芙 盲盒「月光銀」公仔中獎率僅2％

相關新聞

Miu Miu七夕情人節 形塑非溫室花朵的自信獨立與嫵媚

2026年Miu Miu推出全新七夕限定系列，將服飾配飾融入花語情意。形象視覺於中國拍攝，品牌並邀請攝影師范欣掌鏡，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛親自入鏡演繹，共譜詩意佳節篇章。

祥和蔬食 推出主廚私藏紅燒牛若麵

連續九年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食品牌祥和蔬食近日推出全新常溫包裝湯麵系列，有紅燒牛若麵與麻油猴頭菇麵線兩種口味。兩款新品皆採用「常溫保存」的便利設計，一盒兩份是小家庭或單身族剛剛好的份量，讓消費者在家即可輕鬆享用主廚私藏的湯麵料理。

影／「超越圈圈循環展」紅樓登場 逾50品牌展跨界循環力

「2026超越圈圈循環經濟新創展」上午在台北西門紅樓舉行開幕活動，今年集結全台逾50家新創品牌，並結合國際藝術家與學研單位，展現紡織、科技及材料等跨界協作的循環經濟成果。

泰、日藝術家「超越圈圈」參展 循環創新成學校環教教案

「2026超越圈圈循環經濟新創展」今於西門紅樓登場，該展覽已邁入第7年，累計已串聯超過350個循環經濟品牌與團隊今年也集結全台超過50家循環經濟新創品牌代表，以及國際藝術家、學研單位與教育夥伴，從紡織、科技、材料、設計到藝術教育，呈現不同領域如何透過合作，也因為可拆解、可搬運及重複組裝，已有學校預約搬到學校展示，讓青年學子可以直接體驗，也將成為學校的環教教案。

煙波阿里山北門館試營運突喊卡 莫內饗宴大量訂位取消惹怒饕客

國內知名煙波國際觀光集團取得嘉市閒置15年原宏都北門麗星大飯店ROT營運權，重新打造「煙波城行阿里山北門館」，原訂17日試營運生變延期，館內高檔自助餐食「莫內饗宴」品牌進軍嘉義，官網受理訂位，試營運前突然宣布延後開幕，原訂位取消，300多名訂位顧客措手不及，不少人湧入官方平台留言表達不滿。煙波王姓副總表示，造成消費者不便深感歉意，會優先考量訂位顧客權益，由飯店人員致電通知取消訂位消費者，說明後續安排。

跨越歌劇10年輝煌 衛武營新推威爾第名作遊唱詩人

衛武營連續10年製作歌劇，建構南台灣歌劇製作產業鏈，今年新推作曲家威爾第歌劇「遊唱詩人」，衛武營藝術總監簡文彬表示，「遊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。