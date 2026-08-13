瓦城不只賣泰國菜！首度進軍中秋禮盒 泰式奶茶變身法式甜點

中秋送禮市場再添新戰將，瓦城集團今年首度跨足中秋禮盒市場，不只賣泰國菜，更將招牌泰式風味跨界做成法式甜點，攜手人氣烘焙名店「吉可頌丹麥專門店」，推出「MOOOM月相拾光 巴斯克酥餅中秋禮盒」，其中更把經典泰式奶茶融入巴斯克酥餅，每盒九入、售價1,380元，8月17日起開放會員搶先預購，21日限量開賣。

瓦城集團今年首度推出中秋禮盒，跳脫傳統月餅形式，與「吉可頌丹麥專門店」展開跨界合作。吉可頌由師承法國國家級麵包烘焙工藝首獎（MOF）得主Frédéric Lalos的吉雍·佩登（Guillaume Pédron）創立，此次雙方以法國經典家常甜點「巴斯克酥餅」為主角，結合瓦城擅長的泰式風味與法式烘焙工藝。

此次禮盒以月相變化為設計概念，共推出「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」及「望月｜經典原味」三款口味，並分別以全黑、黑金及金黃色外觀呈現，從朔月、弦月到望月的變化，呼應中秋團圓意象。

其中，「弦月｜泰式奶茶」是此次雙方共同研發的聯名限定口味，將瓦城經典泰式奶茶融入巴斯克酥餅及杏仁奶油餡，呈現泰式茶韻、奶香及焦糖風味，也是三款產品中最具瓦城品牌特色的口味。

另外，「朔月｜開心果香草」在酥餅外皮加入天然竹炭粉，搭配開心果內餡及香草風味；「望月｜經典原味」則使用法國依思尼發酵奶油，搭配融合卡士達的杏仁奶油內餡，保留傳統巴斯克酥餅的奶油及堅果香氣。

包裝方面，禮盒以橘色為主調，搭配月亮造型MOOOM角色及燙金繁星設計。每盒共九入，三種口味各三入，售價1,380元。

瓦城表示，8月17日上午11時40分至18日上午11時40分，將率先開放wa10瓦城APP黑卡會員預購，8月21日起則於瓦城商城限量開賣、售完為止。透過首度進軍中秋禮盒市場，瓦城也將品牌從餐廳內的泰式料理進一步延伸至節慶送禮市場，嘗試拓展不同消費場景。

此次禮盒以月相變化為設計概念，共推出「朔月｜開心果香草」、「弦月｜泰式奶茶」及「望月｜經典原味」三款口味。圖／瓦城提供