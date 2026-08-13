煙波阿里山北門館試營運突喊卡 莫內饗宴大量訂位取消惹怒饕客

國內知名煙波國際觀光集團取得嘉市閒置15年原宏都北門麗星大飯店ROT營運權，重新打造「煙波城行阿里山北門館」，原訂17日試營運生變延期，館內高檔自助餐食「莫內饗宴」品牌進軍嘉義，官網受理訂位，試營運前突然宣布延後開幕，原訂位取消，300多名訂位顧客措手不及，不少人湧入官方平台留言表達不滿。煙波王姓副總表示，造成消費者不便深感歉意，會優先考量訂位顧客權益，由飯店人員致電通知取消訂位消費者，說明後續安排。

煙波日前官網開放「莫內饗宴」嘉義北門店訂位，吸引大批消費者搶先預約，原準備17日一睹新店風采，嘗鮮飽享美味，卻突然收到訂位取消簡訊。消費者抱怨，收到取消通知簡訊立即查看官網、臉書及Instagram，未看到說明，對「為何取消、何時重新開幕、原訂位如何處理」一頭霧水。

有人認為，業者既開放訂位，就應在確定營運條件後對外宣傳，取消訂位，打亂用餐旅遊安排。有顧客質疑「只收到訂位被取消通知，其他後續如何處理都沒有說明」，也有人認為，既然是業者自身規劃問題，至少應提供餐費折扣等補償，而不是突然取消後再要求消費者重新訂位。

面對訂位取消引發反彈，煙波集團官方粉絲專頁發布「莫內饗宴嘉義北門店｜開幕延期暨餐飲內容說明」，向受影響消費者致歉，煙波表示，待新開幕日期確認後，將主動聯繫原訂位顧客，協助優先安排新的用餐日期，保留原訂位相關權益，同時提供一份特別製作廣島牡蠣，作為延期重新安排訂位的額外致意。不過，送廣島牡蠣也引發部分網友討論。煙波進一步澄清，這份廣島牡蠣是因延期額外提供的補償，並非未來自助餐牡蠣供應只有1顆。

煙波強調，莫內饗宴嘉義北門店營運後，自助餐檯仍會持續供應牡蠣，顧客可自由取用；原規畫的廣島牡蠣料理是另一項限定料理體驗，並不會以一份廣島牡蠣取代原有的海鮮供應。外界關注為何突然延期，煙波王姓副總表示，並非因為缺工或營運問題，而是希望針對硬體、服務等細節進行審慎確認，以最完善的狀態迎接消費者，開幕營運時間還未定，待確認後在官網公告。

不過，這起開幕延期事件也讓嘉市府感到疑惑。市府消保官指出，訂位民眾未繳訂金，未遭受損失，希望飯店優先保留訂位，確保顧客權益。市府觀光新聞處表示，還未接獲煙波城行阿里山北門館申請旅館業登記，旅館登記證未核發，業者先開放自助餐廳訂位，又取消訂位，令人感到困惑，業者須完成旅館業登記才能營運。