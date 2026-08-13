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跨越歌劇10年輝煌 衛武營新推威爾第名作遊唱詩人

中央社／ 記者趙靜瑜台北13日電
衛武營將推出作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）歌劇「遊唱詩人」，由聲樂家丁一憲（左）與耿立（右）等人擔綱演出。（衛武營提供）中央社
衛武營將推出作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）歌劇「遊唱詩人」，由聲樂家丁一憲（左）與耿立（右）等人擔綱演出。（衛武營提供）中央社

衛武營連續10年製作歌劇，建構南台灣歌劇製作產業鏈，今年新推作曲家威爾第歌劇「遊唱詩人」，衛武營藝術總監簡文彬表示，「遊唱詩人」過去在高雄從未演出過，請樂迷好好享受。

簡文彬接受中央社記者專訪時表示，他對於衛武營歌劇的排期是有脈絡與節奏，衛武營曾做過「茶花女」、「唐卡洛」等；2025年挑戰了德文歌劇「羅恩格林」，「做完德語歌劇之後，今年再回到非德語系，回到大家最熱愛的義大利作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）的義大利歌劇。」

簡文彬表示，威爾第創作中期最重要的3部作品包括「弄臣」、「茶花女」都有爆紅名曲，「弄臣」有「善變的女人」，「茶花女」有「飲酒歌」，而「遊唱詩人」有極具震撼力的「鐵砧合唱曲」，沒有任何歡樂的場面，整齣歌劇從頭到尾都被濃烈的復仇動機、宿命感與激情貫穿，劇情非常緊繃。

簡文彬說，「遊唱詩人」非常好聽，但在世界各大歌劇院演出頻率遠低於「茶花女」與「弄臣」，「因為這部歌劇極具挑戰，傳奇聲樂家卡羅素（EnricoCaruso）就公開說過，這齣歌劇之所以難，因為它需要4個非常厲害的主角，不只一個，是4個。」

簡文彬表示，「遊唱詩人」包括蕾歐諾拉、曼里科、魯納伯爵與阿祖切娜這4個角色，在聲樂技巧與演技要求極高，都要非常厲害才撐得起這齣歌劇。他以自己過去在德國萊茵歌劇院工作經歷表示，這齣戲1996年曾上演過，演了大概5年下檔，直到2025年才又再上演。

簡文彬分享，在決定做這齣戲之前，內部也經過長時間的評估與討論，「台灣有沒有能力邀請到能完美駕馭這4個角色的陣容？當我們發現國內聲樂家們已經可以，我們就知道時候到了，衛武營有這個實力與氣魄去推出這個製作。」

這次製作特別邀請2024年與衛武營合作歌劇「瑪儂．雷斯考」的導演馬埃斯特里尼（Pier FrancescoMaestrini）與舞台設計博尼（Nicolas Boni）回歸，其他全都是台灣團隊，包括影像設計王奕盛、服裝設計謝建國、燈光設計黃羽菲等國內一時之選，視覺風格則融入「冰與火之歌」般的中世紀奇幻美學，正在緊鑼密鼓彩排中。

音樂將由簡文彬指揮國立台灣交響樂團演出，「蕾歐諾拉」由耿立、馬利（Marta Mari）分飾；「魯納伯爵」由丁一憲、艾斯特維（Rodrigo Esteves）分飾；「阿祖切娜」由翁若珮、莫吉尼（ChiaraMogini）分飾；「曼里科」由歐尼亞尼（GeorgeOniani）與許沙貝里茲（Mikheil Sheshaberidze）分飾。

衛武營威爾第歌劇「遊唱詩人」將於9月3日到6日演出，地點在衛武營歌劇院。

衛武營 威爾 詩人

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