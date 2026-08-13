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高溫蒸氣+熱水洗地！Roborock F25 Ultra Steam Gen2地板油污輕鬆搞定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SensEdge零感AI機械臂，機器能精準偵測並實現0距離的貼邊清掃。記者黃筱晴／攝影
SensEdge零感AI機械臂，機器能精準偵測並實現0距離的貼邊清掃。記者黃筱晴／攝影

隨著智慧家電逐漸成為現代家庭的標準配備，下一步期待就是可用更輕鬆的方式解決家中頑固污垢與廚房油污。Roborock石頭科技宣布推出年度旗艦洗地機F25 Ultra Steam Gen2，主打頂級蒸氣潔淨力與AI智慧輔助，幫助用戶徹底解決居家衛生痛點，並帶來更便利的操作體驗。

實際使用，F25 Ultra Steam Gen2的最大亮點莫過於其強大的蒸氣功能。在台灣潮濕的氣候下，肉眼看似乾淨的地板，若沒有徹底清潔，久了走起來可能會感受到些許黏膩感，但透過這台洗地機的VaporFlow 2.0系統，釋放180°C活性蒸氣進行深度清潔後，能明顯感受到地板髒污被徹底帶走，有種「亮一階」的驚豔感。官方數據表示，這項獨家高溫技術能針對乾涸30天的頑固汙漬達到100%淨除率，並具備TÜV南德母嬰級認證，能有效除菌與消除過敏原。

面對最令人頭痛的餐廚場景，WaveFlow系統能快速加熱、以90°C熱水強力瓦解地表頑固油污，清潔效果也令人滿意。但要注意清潔地面上的液體髒污時，建議盡量避免讓髒污沾到輪子，避免地面清潔後還要另外處理輪子髒污。當開啟熱水與蒸氣功能時，電力的消耗也會變得比較明顯，若是要進行大面積高溫清潔時需要稍微留意先充飽足夠電量。

而許多人在挑選掃地機器人或是洗地機時，在意的重點還有是清潔後殘留的地板水痕問題。F25 Ultra Steam Gen2透過創新的SensEdge零感AI機械臂，機器能精準偵測並實現0距離的貼邊清掃。針對牆角與家具邊緣，也具備了回拉下壓與刮除水漬的功能，這讓清潔過後的地板幾乎無水痕殘留，大幅提升了光腳踩踏的舒適度與視覺上的潔淨感。

在吸力表現上，機器搭配了高達25,000Pa的強大吸力以及JawScrapers雙重鯊齒零纏繞系統，即便是家中有養寵物或容易掉髮的環境，也能徹底解決毛髮纏繞的難題，讓後續的清理工作變得更加輕鬆。機器本身具備長達100分鐘的超強續航力，確保大坪數房屋也能一次清潔到位而無需中途補電。

為了減輕使用者的打掃負擔，F25 Ultra Steam Gen2導入了AI全向助力結構設計。這套系統官方主打推、拉、滑、扭轉等多向操作，讓手感更加靈活。在實際推行的過程中，的確能感受到機體操作相當流暢，可以感受到機體提供一定的前進輔助力，起步與轉向時也相對省力。但不可否認機身本身仍具有一定重量，若是進行長時間的深度清潔，仍是會有重量感。

除了強大的硬體清潔性能，在機身設計與App功能也有升級。採用了僅12.5公分的超薄機身設計，並支援相當有趣的App躺平遙控模式。使用者可以將整個機身完全躺平放置於地面上，接著透過手機控制機器前進、後退、左前方與右前方移動進行清潔。乍聽起來似乎是個酷炫的附屬功能，但如果這台機器是要給膝蓋不好的人或是不方便彎腰的家中長輩使用，這項功能就能發揮極大的實用價值。不需要辛苦地蹲低或趴在地上，就能輕鬆遙控洗地機深入低矮的家具底部清潔。

清潔完畢後的機體維護，往往也是消費者決定是否購買的關鍵。打掃後只要把洗地機放回充電底座，再按下握把上的自清潔鍵，便會自動啟動180°C高溫蒸氣進行自清潔，讓蒸氣徹底深入拖布纖維中帶走深層髒污。烘乾模式則是貼心提供了5分鐘極速烘乾應急，或是30分鐘靜音烘乾模式。污水箱內建抗菌淨味盾，可提供最長14天的長效除臭效果。

總結來說，F25 Ultra Steam Gen2擁有一機搞定吸塵、洗地與拖地的優勢，再加上清潔更有感的活性蒸氣、解決水痕焦慮的機械臂、體貼長輩的躺平遙控功能，以及洗地後自動完成的高溫清洗烘乾程序，都讓地面清潔更輕鬆省力，特別適合家中有寵物、幼兒，或是經常下廚、在家用餐的家庭使用。

App躺平遙控模式，可透過手機控制機器前進、後退、左前方與右前方移動進行清潔。記者黃筱晴／攝影
App躺平遙控模式，可透過手機控制機器前進、後退、左前方與右前方移動進行清潔。記者黃筱晴／攝影

污水箱可輕鬆拆卸清潔，內建抗菌淨味盾，可提供最長14天的長效除臭效果。記者黃筱晴／攝影
污水箱可輕鬆拆卸清潔，內建抗菌淨味盾，可提供最長14天的長效除臭效果。記者黃筱晴／攝影

刷頭前方燈光讓髒污無所遁形。記者黃筱晴／攝影
刷頭前方燈光讓髒污無所遁形。記者黃筱晴／攝影

擁有獨家VaporFlow 2.0 180°C活性高溫蒸氣技術。記者黃筱晴／攝影
擁有獨家VaporFlow 2.0 180°C活性高溫蒸氣技術。記者黃筱晴／攝影

Roborock F25 Ultra Steam Gen2主打蒸熱雙效，上市優惠價2萬有找。記者黃筱晴／攝影
Roborock F25 Ultra Steam Gen2主打蒸熱雙效，上市優惠價2萬有找。記者黃筱晴／攝影

活水洗地功能輕鬆清潔地板液體髒污。記者黃筱晴／攝影
活水洗地功能輕鬆清潔地板液體髒污。記者黃筱晴／攝影

可手動切換吸水、蒸氣、熱水，或直接使用自動模式。記者黃筱晴／攝影
可手動切換吸水、蒸氣、熱水，或直接使用自動模式。記者黃筱晴／攝影

除了原有的蒸氣模式，遇到強力髒污還可以手動啟動手把內側的「超能蒸氣按鈕」。記者黃筱晴／攝影
除了原有的蒸氣模式，遇到強力髒污還可以手動啟動手把內側的「超能蒸氣按鈕」。記者黃筱晴／攝影

Steam 高溫 石頭

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