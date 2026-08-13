喝咖啡拍美照！星巴克特色門市TOP 10揭曉 第一名彷彿在歐洲

你以為去星巴克只是買杯咖啡嗎？近年來，越來越多人把星巴克特色門市列入旅行必訪清單，不管是老屋改建、歷史古蹟，或者是坐擁山海美景的景觀門市，每一家都擁有截然不同的設計風格與空間魅力，更成為拍照打卡、感受在地文化的熱門景點。

究竟哪間星巴克特色門市最受網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，以星巴克官網公布的41間特色門市為基準，盤點全台十大星巴克特色門市，帶你一次走訪最具話題性的咖啡空間，看看哪幾間憑藉建築特色、絕美景觀與獨特氛圍，成功擄獲網友的心，成為旅途中不能錯過的打卡地標！

No.10 福隆觀海門市

讀者提供

網路聲量：614筆

地址：新北市貢寮區福隆街41號

營業時間：9:30-18:00

緊鄰福隆海水浴場的福隆觀海門市，最大特色就是「坐在星巴克看海」。門市鄰近沙灘，大面玻璃窗將福隆海岸景色帶進室內，白天能欣賞海天一色的景致，傍晚也能等待夕陽落海，讓喝咖啡多了一份海岸度假感。

整棟建築採單層設計，碧藍色斜屋頂搭配四面通透的落地玻璃，讓自然光與海景成為空間主角。中央吧檯以挑高設計搭配流暢弧線，兩側天花板層層延伸，營造遊艇甲板般的視覺感；靠窗座位則以海浪為靈感設計圓弧沙發，成為不少人喜歡的觀海位置。

有網友特別推薦窗邊座位，「這裡是不管週末假日或平日都座無虛席的星巴克！可以觀海的這一排位子算是這裡的『王位、寶座』。如果遇上沙雕藝術季，那簡直是視覺與味覺的雙重超享受！」

No.9 湖美門市

網路聲量：659筆

地址：台南市中西區中華西路二段851巷28號

營業時間：7:00-23:00

近年掀起熱潮的「美拉德風」，不只出現在穿搭與居家設計，也走進星巴克門市。坐落於ZEELAND-MARK湖美廣場的湖美門市以沉穩溫潤的美拉德色系為主軸，融合拱門、弧線與大理石元素，打造兼具古典韻味與現代質感的空間，一踏進店內就能感受到低調卻不失奢華的氛圍。

整體設計靈感源自建築立面優雅的拱門造型，天花板透過層層延伸的弧型線條，營造開闊且富有層次的視覺效果；搭配俐落簡約的家具與細緻的大理石紋理，讓溫暖的大地色調更顯高雅，也為空間增添耐人尋味的質感。

除了建築美學，門市內的藝術牆同樣值得駐足欣賞。作品以印刷結合手繪工法，描繪Siren女神手持咖啡樹枝果實的優雅姿態，象徵星巴克一路走來的咖啡故事，也讓每位走進店裡的顧客，都能在品嚐咖啡的同時，感受藝術與品牌文化交織而成的獨特魅力。

有網友在臉書社團《台南府城大小事》分享，「星巴克的天花板真的是美出新高度，忍不住拍了好幾張，有夠像極光的」。

No.8 中埔穀倉門市

網路聲量：674筆

地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號

營業時間：8:00-18:00

老穀倉變身星巴克，是中埔穀倉門市最鮮明的特色。門市坐落於阿里山公路旁、嘉義縣中埔鄉農會金蘭辦事處園區內，不僅是旅人前往阿里山途中熱門的休憩站，更是一處能感受地方文化的特色門市。

店內以淺色木質壁板搭配青銅色天花板飾條，咖啡吧檯則以深綠色磁磚呈現，整體空間帶有溫暖的復古氣息。最值得細看的，是門市保留昔日穀倉使用的稻米輸送設備，讓老建築的歷史痕跡直接成為室內設計的一部分。

牆面藝術則以咖啡豆挑選與處理過程為主題，對應稻米從栽種到收成的農業歷程，將咖啡文化與嘉義在地農業連結起來。對旅人來說，這裡不只是阿里山公路上的中繼站，也能看見老穀倉重新融入日常生活的模樣。

有網友在Google評論區留下評價，「中埔穀倉門市整體很有特色，結合老穀倉的建築氛圍，外觀和室內空間都帶有工業風與復古感，和一般星巴克門市很不一樣」。

No.7 宜蘭頭城門市

網路聲量：832筆

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號

營業時間：週一至週四 7:30-18:00、週五至週日 7:30-19:00

有一間星巴克，讓人還沒走進門市，就感受到濃厚的航海氣息，這就是宜蘭頭城門市。該門市以「遊艇」作為設計靈感，白色獨棟建築搭配藍色玻璃帷幕，將頭城的海港特色融入星巴克空間，也成為當地相當醒目的建築地標。

門市為雙層建築，外觀以圓形、弧線與斜線等幾何元素組成，俐落的線條讓建築帶有遊艇造型。走進室內，環繞式弧形吧檯成為視覺焦點，一樓天花板以金屬弧線呈現流動感，二樓則以藍色木條勾勒出海浪般的線條，讓航海主題一路延伸到室內。

窗邊座位也是這間門市值得停留的位置，坐下來喝杯咖啡，就能欣賞頭城周邊的山海景色。

許多網友在臉書上表示，「純白色的遊艇造型無敵吸睛～～～」、「星巴克宜蘭頭城門市外面和裡面都很好拍」。

No.6 萬里門市

網路聲量：841筆

地址：新北市萬里區玉田45之6號

營業時間：8:00-19:00

同樣以海洋為主題，萬里門市整體建築以「風帆」為主視覺，從外觀到室內皆融入海洋元素，呼應萬里依山傍海的地理特色。外觀採用傾斜屋頂設計，在藍天映襯下，宛如一艘揚起風帆、準備破浪前行的船隻；側面的挑高立面則象徵迎風航行的帆面，勾勒出乘風破浪的動感，也讓整棟建築成為北海岸沿線相當醒目的地標。

走進店內，海洋元素依舊隨處可見。藝術牆描繪品牌繆思Siren女神自在悠遊於大海之中，象徵星巴克跨越海洋、將優質咖啡豆帶往世界各地。吧檯則鋪設藍色壁磚，搭配靈感來自花園鰻的特色吊燈，營造彷彿置身海底世界的氛圍；木紋地磚更讓人有如站在船隻甲板上，一邊品味咖啡，一邊展開屬於自己的北海岸慢旅行。

有網友走訪後分享，「店內觀光客不少，應該是因為北海岸這類型的星巴克比較少見，所以會特地來買咖啡、甜點順便休息。不過即使人來人往，整體氛圍還是很放鬆，很適合久坐或工作，我自己待了大約3個小時都覺得很舒服」。

No.5 苑裡稻香門市

網路聲量：1,204筆

地址：苗栗縣苑裡鎮山柑105之2號

營業時間：7:00-21:00

一望無際的金黃稻浪，搭配濃郁咖啡香，構成苑裡稻香門市最迷人的風景。這間星巴克將咖啡文化與苗栗苑裡的農村特色巧妙結合，不僅能欣賞療癒的田園景色，還能感受土地與人文交織出的獨特魅力，是不少旅人專程造訪的打卡景點。

最吸睛的莫過於門市前方與苑裡農會合作打造的「星巴克女神稻田彩繪」。保留原有稻作景觀的同時，將品牌Logo化作巨幅田間圖騰，隨著四季更迭展現不同樣貌。當稻穗迎風搖曳，整片田野宛如一幅會流動的畫作，也讓咖啡與土地展開一場充滿生命力的對話。

門市內部同樣延續農村意象，天花板以縱橫交錯的線條勾勒出稻田紋理，營造開闊且富有層次的空間感；藝術牆則描繪咖啡豆日曬的場景，呼應苑裡曬榖文化，象徵無論是一杯咖啡或一粒稻米，都需要歷經時間淬煉與細心呵護，才能迎來最美好的成果。坐在窗邊，一邊欣賞田園風光、一邊品味咖啡，讓慢步調的鄉村風景成為旅途中最療癒的一站。

有網友在臉書上透露，「這家門市不只景色美，還有提供星巴克得來速DRIVE-THROUGH車道服務，開車經過也能輕鬆買到咖啡，在稻田間等單的畫面真的太療癒」。

No.4 花蓮和平門市

網路聲量：1,278筆

地址：花蓮縣秀林鄉和平263號

營業時間：週一至週五 8:30-18:30、週六至週日 8:30-19:00

花蓮和平門市作為星巴克台灣首間「社區共榮門市（Community Store）」，位於花蓮台泥DAKA園區，以原住民文化為核心，結合在地人才培育、公益回饋與藝術創作，希望透過一杯咖啡，串起人與土地之間更深刻的連結。

門市最大的特色，在於將花蓮豐富的原住民文化融入空間設計。藝術牆邀請泰雅族藝術家米路哈勇創作，以六幅作品描繪咖啡種子落地、生根發芽的生命旅程，象徵咖啡滋養土地，也為花蓮注入新的能量；另一面牆則由魯凱族藝術家安聖惠運用椰子纖維、織布與刺繡等媒材，打造融合Siren女神、植物與咖啡樹意象的作品，展現原住民族工藝與星巴克品牌精神交織而成的獨特風貌。

除了空間設計別具意義，花蓮和平門市更將「共榮」落實於日常營運，不僅聘用超過半數的在地夥伴，也提撥部分營收支持地方慈善基金會，投入急難救助及社區發展，讓每一杯咖啡都成為回饋地方的一份力量。對旅人而言，來到這裡品味的不只是咖啡，更是一段融合文化、藝術與永續精神的花蓮故事。

No.3 嘉義民雄門市

網路聲量：2,038筆

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

營業時間：7:00-22:00

嘉義民雄門市最吸睛的，就是宛如教堂般的建築外觀。黑灰色屋頂搭配木質牆面，三角形主體與長方形量體交錯排列，形成鮮明的建築輪廓，也讓這間星巴克成為民雄相當醒目的打卡地標。

走進店內，挑高尖頂空間延續外觀的教堂意象，兩側以不同深淺的柚木長條層層排列，形成類似管風琴的視覺效果。大片窗景引入自然光，搭配溫暖木質色調，讓挑高空間少了厚重感，多了一份開闊與舒適。

建築本身也成為許多旅人拍照的重點，不少人會利用教堂式外觀取景，甚至把愛車一起拍進畫面。有網友介紹嘉義景點時表示，門市除了提供舒適的用餐空間，特殊的教堂造型也是吸引人專程造訪的重要原因。

有網友介紹嘉義景點時提到，「號稱全台最美歐式建築星巴克，除了給人舒適的用餐空間之外，外型讓人驚豔的設計也是吸睛不少！教堂式的外觀設計，更是吸引許多網美來到這拍攝，還有機會能將愛車與人一同拍攝入鏡」。

No.1 花蓮理想門市

網路聲量：5,978筆

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

營業時間：週一至週四 9:00-19:00、週五至週日 8:00-19:00

宛如童話故事中的夢幻莊園，花蓮理想門市憑藉獨特的歐式建築與湖畔景致，成為許多人心目中最美的星巴克特色門市。融合美式自在氛圍與歐洲文藝復興風格，搭配尖塔屋頂、暖色外牆與湖光山色，彷彿走進異國小鎮，不用出國就能感受濃濃的度假氣息。

門市四周被湖泊與綠意環抱，隨著四季更迭展現不同風貌。春夏綠樹成蔭，秋冬落羽松漸層轉紅，倒映在平靜湖面上，宛如一幅色彩豐富的風景畫，也讓不少觀光客專程前來拍照打卡，只為收藏這片如詩如畫的美景。

走進室內，溫潤的柚木色調，六角地磚與冰柱玻璃相互搭配，營造出森林木屋般溫馨舒適的氛圍，大片開窗將窗外的山水景色引入室內，搭配呼應自然意象的藝術掛畫，讓每個角落都散發童話般的浪漫氣息。點上一杯咖啡，靜靜欣賞窗外湖光山色，彷彿時間也跟著慢了下來，為旅程留下最難忘的美好回憶。

許多網友在Google評論區上評價，「這間門市真的很特別——遠遠看去像座歐式古堡，紅磚牆搭配復古窗框，走在園區裡，有種置身歐洲小鎮的錯覺」、「這間門市打破連鎖咖啡廳的制式感，建築美學與縱谷山水完美融合，咖啡品質維持星巴克穩定水準，兼具打卡、休憩、採購伴手禮等多種功能，是花蓮壽豐絕對值得繞路造訪的特色門市」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年7月27日至2026年7月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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