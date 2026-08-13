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甜點新寵「染紫」手搖圈！吉嶼山茶推出「Ube烏貝茶飲系列」搶市

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
吉嶼山茶推「Ube烏貝茶飲系列」，8月23日前穿戴紫色元素喝新品，招待吉時好茶一杯。業者提供
吉嶼山茶推「Ube烏貝茶飲系列」，8月23日前穿戴紫色元素喝新品，招待吉時好茶一杯。業者提供

全台瘋「杜拜巧克力」的熱潮剛過，繼而代之的是風靡全球的「紫色旋風」！從歐美知名品牌到韓國街頭咖啡廳，菜單上紛紛出現各種「Ube烏貝(紫山藥)」的夢幻紫色甜點，迅速成為社群媒體上的新寵。

看準這波「視覺多巴胺」熱潮，台中手搖新品牌「吉嶼山茶」，宣布推出全新「烏貝(Ube)系列飲品」，並同步推出限時兩週的促銷活動「紫想喝茶｜穿紫色．喝Ube．送好茶」。

即日起到8月23日，消費者只要在活動期間內穿戴任一紫色單品，到店購買新品，完成指定社群任務、即可免費領取吉時好茶乙杯(青香潤金萱/果韻琥珀紅/厚焙鐵觀音擇一)，邀請全台茶迷與時尚愛好者，趕快找出那件很久沒穿的紫色衣服或小配件，一起加入紫色同好會。

來自菲律賓的Ube紫山藥，不是芋頭也不是紫地瓜，它擁有豐富的天然花青素，吃起來帶有淡淡的香草味與堅果香、質地綿密滑順，與茶湯和乳製品搭配能展現極具層次的柔和風味。

台灣茶飲新品牌「吉嶼山茶」將當紅的Ube紫山藥融入飲品，推出三款清爽香濃兼備的烏貝新品：「烏貝奶霜鮮果奶」選用新鮮愛文芒果肉、果泥、阿秀鮮奶層層堆疊，再覆上一層紫薯奶霜，綿密奶霜風味透出芒果果香，揉合協調不同的香氣，陷入迷人的盛夏分層。

「UBE烏貝金酥茶磚奶」以吉嶼招牌琥珀紅茶冰磚打碎，融入綿密紫薯奶霜與濃厚鮮奶，搭配鹹蛋黃風味的老楊方塊酥，和紫薯粉角的口感，集結鹹、香、甜三種滋味，加上紫薯粉角的口感絕對是咀嚼控不能錯過的好味。

除了烏貝手搖外，吉嶼山茶在集團品牌「小熊菓子」烘焙實力加持下，也推出獨家限定「烏金紫薯蛋塔」，酥鬆塔皮包裹綿密紫薯餡與滑嫩蛋奶餡，濃郁蛋香與自然甜香氣堆疊交織，簡單卻耐人回味的幸福，成為夏日午後的午茶新組合。

「烏金紫薯蛋塔」酥鬆塔皮包裹綿密紫薯餡與滑嫩蛋奶餡，簡單卻耐人回味的幸福。業者提供
「烏金紫薯蛋塔」酥鬆塔皮包裹綿密紫薯餡與滑嫩蛋奶餡，簡單卻耐人回味的幸福。業者提供

茶飲 甜點 杜拜巧克力

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