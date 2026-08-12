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《蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》屁蛋魂被抽走？野原一家面臨失憶危機

聯合新聞網／ 若鯨
蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照
蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照

每逢暑假必定報到的《蠟筆小新》年度劇場版，今年將冒險舞台拉到了神秘的「妖怪世界」。

故事講述野原一家原本打算回到廣志的秋田老家，順便參加當地的夏日花火大會，卻因一張「妖怪假期村」傳單，誤打誤撞闖入了禁止人類踏入的妖怪國度，就此展開一場離奇又歡樂的暑假大冒險。

蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照
蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照

最大亮點，莫過於將日本傳統妖怪題材融合《蠟筆小新》標誌性的無厘頭幽默...

舉凡河童、九尾狐等知名妖怪輪番亮相，原先帶著神祕感甚至略微陰森的妖怪傳說，到了小新手中全化為令人會心一笑的笑點。

蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照
蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照

本作的核心扣緊野原一家的情感，甚至讓他們面臨失去彼此記憶的危機。

在故事設定中，人類若是被奪走「屁蛋魂」，不僅會化身為妖怪，連身為人類時的記憶也會隨之褪去，為原本歡樂輕鬆的奇幻之旅添上探討「家人羈絆」的感人色彩。

蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照
蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期／劇照

對早已長大成人的我而言，看這部作品的感受或許更為深刻：即便小新依舊是那個愛淘氣的5歲男孩，野原家也總是吵鬧不斷，但每年劇場版總能在不同題材的冒險背後，重申家人陪伴的真諦。

◎本文獲 若鯨 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

蠟筆小新 暑假 日本

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