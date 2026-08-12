最佳囤貨時機？世界冠軍推薦款咖啡超值搶購檔登場

搶攻中秋節伴手禮市場商機，「歐客佬精品咖啡」今年推出多款咖啡禮盒，除了推出世界盃虹吸咖啡大賽冠軍聯名掛耳咖啡禮盒之外，更同步規劃多款精品咖啡禮盒，提供不同預算與企業送禮需求的多種選擇。

歐客佬精品咖啡除了長期深入全世界咖啡豆產地，深耕與產地農民契作創造永續價值。品牌在軟實力耕耘上，更是努力培植優秀的咖啡師人才，不僅門市咖啡師皆是受過多重的培訓過程，以講師課程同時手把手教學，累積資歷和經驗，員工對於咖啡的熱愛更是不在話下。

歐客佬精品咖啡長期鼓勵員工精進專業技能，積極參與國內外咖啡賽事，並屢創亮眼佳績。例如：歐客佬咖啡師張維欣於2018年世界盃虹吸咖啡大賽（WSC）初露鋒芒，勇奪世界亞軍；2024年再度突破自我，一舉摘下世界冠軍。

2025年，咖啡師朱紹齊延續團隊的優異表現，於同項賽事榮獲世界季軍。接連獲得國際賽事肯定，不僅展現歐客佬咖啡師堅實的專業能力，也反映品牌長期培育咖啡人才、持續挑戰世界舞臺的成果。

今年中秋推薦款「職人首選精品掛耳禮盒」嚴選多款精品掛耳咖啡，由專業團隊依據不同產區與風味特色精心挑選，匯集花果香、堅果、可可與醇厚香氣等多元層次。

20入豐富份量搭配精緻禮盒設計，無論中秋贈禮、企業送禮或與親友分享，都能送出兼具專業品味與實用性的咖啡心意。

同場推薦，歐客佬今年以「月映成禮，共賞好時光」為概念，推出經典及流心四入中秋月餅禮盒，從傳統酥香到濃郁流心，滿足不同年齡與口味喜好。

禮盒以繽紛紫紅色彩結合金色圖騰，融入了玉兔、花卉與中秋月夜意象，呈現古典藝術與現代時尚交會的節慶美學。精緻而具有辨識度的包裝，適合親友贈禮、企業送禮及團圓分享。

即日起至10月5日止，多款優惠禮盒年度特惠中，超值優惠禮盒249元起，還可任選3盒95折、10盒88折。

2024世界盃虹吸咖啡大賽「張維欣冠軍配方」精品濾掛式咖啡禮盒。業者提供