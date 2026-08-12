吃零食囉！ 「香麻蔬菜燉飯」可樂果、延世大學「提拉米蘇」生乳包開賣

瑞士奢華製表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）發表賽車新品，推出Formula 1 Solargraph「焰橘限量款」，向荷蘭大獎賽致敬。賽場位在北海沿岸Zandvoort賽道，以緊湊格局和高傾角的彎道聞名，由於這將是荷蘭大獎賽在Zandvoort賽道的最後一次舉辦，TAG Heuer也透過鮮明橘色、向賽事歷史與熱情致敬。

2026-08-12 16:28