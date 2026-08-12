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吃零食囉！ 「香麻蔬菜燉飯」可樂果、延世大學「提拉米蘇」生乳包開賣
國民零食「可樂果」本次與米其林綠星餐廳「小小樹食」再度攜手聯名，將小小樹食招牌菜「香麻蔬菜燉飯」化身零食，推出「香麻蔬菜燉飯口味可樂果」，復刻香麻醬汁的滋味，帶來溫潤麻香的享受，即日起於7-ELEVEN門市獨家開賣。
慶祝新品上市，10月31日前憑「香麻蔬菜燉飯可樂果」包裝截角，至小小樹食指定門市（大安店、敦南店、忠泰店）內用消費，就能兌換「紅油皮蛋豆腐餃」1份，價值180元；8月30日前，掃描包裝背面的QR Code並成功登入小小樹食會員，即可領取「限量刮刮卡」1張，有機會獲得主廚甜點、小樹果汁等贈禮。
除了香麻零食之外，7-ELEVEN延世生乳包系列也帶來全新口味，此次由韓國延世大學與HART TIRAMISU聯名推出的「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」，外層包覆黑巧克力脆殼，搭配融合馬斯卡彭起司奶霜、咖啡奶霜的經典提拉米蘇風味，不僅擁有「敲殼」享用的儀式感，也具有香甜的層次滋味，預計8月18日開賣，每個135元。
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