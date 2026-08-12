凱莉包穿上專屬風衣！ 愛馬仕秋冬配件居然還有上百萬的籃球和籃球框
愛馬仕（Hermès）日前發表2026年秋冬配件系列，延續年度主題「心之所航」，將設計視角從上一季的海洋遠航，轉向了一趟充滿自由氣息的公路旅行。透過插畫家將新品融入畫面的視覺敘事，呈現出透過精湛工藝展現的冒險精神。
最引人注目的，莫過於致力於實現夢想的Ateliers Horizons特別訂製部門作品。今年該部門將觸角延伸至運動領域，推出皮革籃球與籃球框套組，展現了品牌頂級的皮革與縫線工藝。籃球採用Clémence公牛皮製作，具備優異的回彈性能與耐用度；而迷你籃球框則由手工編織的Swift小牛皮網與實心櫸木外框組成，其背板裝飾繽紛皮革鑲嵌的幾何馬首圖騰，一組定價約180萬元。此外，另外還有專為網球、板球、桌球與法式滾球打造的專屬收納袋與其拍袋，讓精湛工藝輕鬆走入日常生活。
而在充滿趣味的In The Pocket系列中，愛馬仕展現了對生活細節的細膩觀察。單筒望遠鏡與精確的Barénia小牛皮捲尺等多款隨身小工具，讓這場公路旅程充滿了探索的樂趣；結合了打火機功能的掛飾和具有手電筒功能的小提燈，旋轉開關和多功能巧思令人會心一笑。還有皮革包覆的放大鏡，以及體積極小卻工法考究的藥盒、精巧的面紙收納盒，蓋內還有祝賀語，讓每一次開啟都能帶來讓人會心一笑的幸福感。
本季女包設計核心強調日常實用性。新款手提包的背帶靈感來自馬韁繩穿過的設計，具備大容量與輕量化優點，並運用了粒面與光滑面小牛皮營造細緻光影，適合日常出行使用。Kelly系列則迎來迷人的變奏：Kelly 32 Paddock版靈感源自賽馬前的保護披毯，外罩防潑水棉質蓋可隨心拆卸，讓經典包款在晴雨間優雅變身。Bolide與Kelly包也推出搭配珠寶鍊帶的版本，背帶裝飾由23枚手工組裝的銀鍊節點綴金色鍛造釘，與皮繩交織而成。
愛馬仕標誌性的馬術元素「Clou de Forge」也化為同名口蓋包，包包上有貼合包身曲線的鎖釦，可調式肩揹背帶點綴雙「Clou de Forge」釦環。引領小包當道的趨勢，本季愛馬仕也首度推出小尺寸Bolide包，可肩背也可手提的Double Longe肩背水桶包也迎來更為精巧的迷你尺寸，亦展現了品牌玩轉比例的深厚功力。
本季女鞋設計，旨在打造能貫穿一日不同場合的百搭鞋履，因此以經典英倫牛津鞋為靈感的瑪莉珍鞋鞋捨棄沉重皮革，改用柔軟羊皮製作，還有配有跑鞋大底的皮鞋。經典馬靴在秋冬換上麂皮，並手工釘上裝飾多達4128顆釘扣，勾勒出愛馬仕的經典圖案，在波希米亞與現代感間取得平衡。柔軟的復古運動鞋，鞋底條則巧妙呼應海浪，契合「心之所航」主題，追求低調奢華與絕對的舒適感。
針對喜愛大型包款的男士，本季有超寬敞容量的全新Bolide包款，配備拉鍊式底部隔層，提供額外收納空間，內附可自行調整的分隔片，並由完整包覆皮革的鋁製結構加以強化。另有適合晚宴的中性尺寸Kelly Pouche，女性也能日常使用。男士皮鞋的牛津雕花則融入了總店電梯經典的H標識於細節中，低調彰顯品牌血統。
Derby 2000圖紋印絲巾圖案由法國設計師Shane Hello創作，充滿玩心的滑輪靴裝飾著帶有日本動漫風的愛心、蝴蝶與貓咪吊飾，彰顯其特立獨行的叛逆魅力。140公分見方的Cinqforêtsprimaires圖紋印花喀什米爾與真絲混紡披肩，由法國植物學家Francis Hallé在這款方巾上描繪美洲、非洲、亞洲、歐洲與美拉尼西亞五大洲的原始森林，袋鼠、大象、老虎、蝙蝠與蜂鳥在樹木根系與高聳林冠之間安然共生。以馬術為品牌DNA的愛馬仕本季還將騎師裝束也融入設計師Philippe Ledoux創作的Jockey圖紋，備有方巾和Twilong長絲巾可選。
家居系列則帶領觀者回到品牌原點，陶瓷煙灰缸上裝飾微型的總店圖案，上面的指針停在10:30開店前的10:10，捕捉員工準備上班的靜謐瞬間。專為兒童設計的Animaux Blocks系列，以繽紛的木製存錢筒與輪裝羊毛氈小馬，為這場漫遊增添純真的歡笑。
最後，珠寶腕表中，Cape Cod腕表也迎來XS極小表徑款式；以希臘神話為靈感的Nausicaa系列致敬救了「奧德賽」中的公主Nausicaa，運用玫瑰金與鑽石演繹馬銜與鍊節的柔中帶剛；Chaîne d’ancre Naïade系列則結合玫瑰金圓珠與精巧的日本Akoya珍珠，呈現有別以往的配戴樂趣。
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