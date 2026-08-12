凱莉包穿上專屬風衣！ 愛馬仕秋冬配件居然還有上百萬的籃球和籃球框

愛馬仕（Hermès）日前發表2026年秋冬配件系列，延續年度主題「心之所航」，將設計視角從上一季的海洋遠航，轉向了一趟充滿自由氣息的公路旅行。透過插畫家將新品融入畫面的視覺敘事，呈現出透過精湛工藝展現的冒險精神。

最引人注目的，莫過於致力於實現夢想的Ateliers Horizons特別訂製部門作品。今年該部門將觸角延伸至運動領域，推出皮革籃球與籃球框套組，展現了品牌頂級的皮革與縫線工藝。籃球採用Clémence公牛皮製作，具備優異的回彈性能與耐用度；而迷你籃球框則由手工編織的Swift小牛皮網與實心櫸木外框組成，其背板裝飾繽紛皮革鑲嵌的幾何馬首圖騰，一組定價約180萬元。此外，另外還有專為網球、板球、桌球與法式滾球打造的專屬收納袋與其拍袋，讓精湛工藝輕鬆走入日常生活。

而在充滿趣味的In The Pocket系列中，愛馬仕展現了對生活細節的細膩觀察。單筒望遠鏡與精確的Barénia小牛皮捲尺等多款隨身小工具，讓這場公路旅程充滿了探索的樂趣；結合了打火機功能的掛飾和具有手電筒功能的小提燈，旋轉開關和多功能巧思令人會心一笑。還有皮革包覆的放大鏡，以及體積極小卻工法考究的藥盒、精巧的面紙收納盒，蓋內還有祝賀語，讓每一次開啟都能帶來讓人會心一笑的幸福感。

本季女包設計核心強調日常實用性。新款手提包的背帶靈感來自馬韁繩穿過的設計，具備大容量與輕量化優點，並運用了粒面與光滑面小牛皮營造細緻光影，適合日常出行使用。Kelly系列則迎來迷人的變奏：Kelly 32 Paddock版靈感源自賽馬前的保護披毯，外罩防潑水棉質蓋可隨心拆卸，讓經典包款在晴雨間優雅變身。Bolide與Kelly包也推出搭配珠寶鍊帶的版本，背帶裝飾由23枚手工組裝的銀鍊節點綴金色鍛造釘，與皮繩交織而成。

愛馬仕標誌性的馬術元素「Clou de Forge」也化為同名口蓋包，包包上有貼合包身曲線的鎖釦，可調式肩揹背帶點綴雙「Clou de Forge」釦環。引領小包當道的趨勢，本季愛馬仕也首度推出小尺寸Bolide包，可肩背也可手提的Double Longe肩背水桶包也迎來更為精巧的迷你尺寸，亦展現了品牌玩轉比例的深厚功力。

本季女鞋設計，旨在打造能貫穿一日不同場合的百搭鞋履，因此以經典英倫牛津鞋為靈感的瑪莉珍鞋鞋捨棄沉重皮革，改用柔軟羊皮製作，還有配有跑鞋大底的皮鞋。經典馬靴在秋冬換上麂皮，並手工釘上裝飾多達4128顆釘扣，勾勒出愛馬仕的經典圖案，在波希米亞與現代感間取得平衡。柔軟的復古運動鞋，鞋底條則巧妙呼應海浪，契合「心之所航」主題，追求低調奢華與絕對的舒適感。

針對喜愛大型包款的男士，本季有超寬敞容量的全新Bolide包款，配備拉鍊式底部隔層，提供額外收納空間，內附可自行調整的分隔片，並由完整包覆皮革的鋁製結構加以強化。另有適合晚宴的中性尺寸Kelly Pouche，女性也能日常使用。男士皮鞋的牛津雕花則融入了總店電梯經典的H標識於細節中，低調彰顯品牌血統。

Derby 2000圖紋印絲巾圖案由法國設計師Shane Hello創作，充滿玩心的滑輪靴裝飾著帶有日本動漫風的愛心、蝴蝶與貓咪吊飾，彰顯其特立獨行的叛逆魅力。140公分見方的Cinqforêtsprimaires圖紋印花喀什米爾與真絲混紡披肩，由法國植物學家Francis Hallé在這款方巾上描繪美洲、非洲、亞洲、歐洲與美拉尼西亞五大洲的原始森林，袋鼠、大象、老虎、蝙蝠與蜂鳥在樹木根系與高聳林冠之間安然共生。以馬術為品牌DNA的愛馬仕本季還將騎師裝束也融入設計師Philippe Ledoux創作的Jockey圖紋，備有方巾和Twilong長絲巾可選。

家居系列則帶領觀者回到品牌原點，陶瓷煙灰缸上裝飾微型的總店圖案，上面的指針停在10:30開店前的10:10，捕捉員工準備上班的靜謐瞬間。專為兒童設計的Animaux Blocks系列，以繽紛的木製存錢筒與輪裝羊毛氈小馬，為這場漫遊增添純真的歡笑。

最後，珠寶腕表中，Cape Cod腕表也迎來XS極小表徑款式；以希臘神話為靈感的Nausicaa系列致敬救了「奧德賽」中的公主Nausicaa，運用玫瑰金與鑽石演繹馬銜與鍊節的柔中帶剛；Chaîne d’ancre Naïade系列則結合玫瑰金圓珠與精巧的日本Akoya珍珠，呈現有別以往的配戴樂趣。

麂皮山羊皮涼鞋，34,200元。圖／愛馬仕提供

Clémence公牛皮籃球。圖／愛馬仕提供

Match Goéland帆布網球球袋，41,400元。圖／愛馬仕提供

Toscan小牛皮德比鞋，47,700元。圖／愛馬仕提供

海軍風格大衣布料與Swift小牛皮休閒帽，46,400元。圖／愛馬仕提供

Nausicaa玫瑰金鑲鑽手環，112萬5,700元。圖／愛馬仕提供

樺木、山毛櫸與Swift小牛皮迷你籃球框。圖／愛馬仕提供

Crescendo喀什米爾手工編織毛毯，16萬4,500元。圖／愛馬仕提供

Bolide 1923 Secret手提包，Barénia Faubourg小牛皮材質，119萬100元。圖／愛馬仕提供

樺木與Swift小牛皮桌球拍。圖／愛馬仕提供

In The Pocket隨身口袋燈塔型營燈，Barénia小牛皮材質。圖／愛馬仕提供

Togo小牛皮與Swift小牛皮手提包，34萬2,800元。圖／愛馬仕提供

羊毛、真絲與喀什米爾漁夫帽，24,500元。圖／愛馬仕提供

In The Pocket放大鏡，Barénia小牛皮材質。圖／愛馬仕提供

In The Pocket捲尺，Barénia 小牛皮材質。圖／愛馬仕提供

In The Pocket打火機，Barénia小牛皮材質。圖／愛馬仕提供

Kelly Retourné Paddock手提包，Evercolor小牛皮與Twillcoat帆布材質，90萬4,500元。圖／愛馬仕提供

Nausicaa玫瑰金戒指，47萬7,400元。圖／愛馬仕提供

Cape Cod腕表，黃 」K金表殼配Swift小牛皮表帶。圖／愛馬仕提供

Sialk琺瑯銅花瓶，18萬1,400元。圖／愛馬仕提供

Derby 2000圖紋印花斜紋真絲方巾，22,500元。圖／愛馬仕提供

樺木與胡桃木貼皮桌球桌，球網與抽屜包覆Swift小牛皮，隨附樺木與Swift小牛皮桌球拍。圖／愛馬仕提供

天鵝絨高跟涼鞋。圖／愛馬仕提供

Swift小牛皮桌球拍套。圖／愛馬仕提供