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Insta360 X6開賣！8K全景相機一機三用 AI剪輯、夜拍全面升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Insta360 X6一機三用整合全景相機、主體追蹤穩定器相機及單鏡頭運動相機，輕觸即可自由切換三種拍攝模式。圖／Insta360提供
Insta360 X6一機三用整合全景相機、主體追蹤穩定器相機及單鏡頭運動相機，輕觸即可自由切換三種拍攝模式。圖／Insta360提供

全景相機品牌Insta360發表全新旗艦8K全景相機X6，集結影像、AI、續航與硬體等多項升級，主打「一機三用」，將全景相機、主體追蹤穩定器相機與單鏡頭運動相機整合於一機，進一步擴大全景影像的應用場景。

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Insta360目前在全球全景相機市場市佔率達71%，此次X6最大升級聚焦於影像品質與運算能力。X6搭載Sony訂製雙1/1.1吋方形感光元件，實現等效1吋的360度全景成像，感光元件面積較前代X5增加33%，單幀進光量約提升至前代4倍，在低光、逆光及高對比環境下，都能保留更多細節。

硬體核心也同步大幅升級，X6採用8核心3.3GHz、4nm旗艦處理器，搭配2顆專業影像晶片，形成3核心AI晶片系統，整體算力較X5提升500%，時脈速度提升106%，功耗則降低35%。此外，全新低光模式搭配環境光感測器，可降低閃爍並強化夜景細節；AdaptiveTone 2.0則透過雙鏡頭獨立測光，每幀進行2次曝光，進一步擴大動態範圍。

X6也是首款支援機內原生Dolby Vision的全景相機，結合10-bit色彩深度及超過10.7億種可記錄色彩，並透過逐幀動態元數據調整亮度與對比度，讓使用者不需經過繁複後製，也能直接取得更具專業感的影像。

除了畫質升級，X6最大特色之一是「一機三用」，全景模式可原生拍攝8K 50fps影片，使用者拍攝時無須先決定構圖，事後仍可從完整360度畫面中自由選擇視角。若希望直接產出平面影片，InstaFrame 2.0可即時鎖定並追蹤人物、寵物及物體，直接輸出平面4K影片；搭配全新摺疊式自拍桿遙控套件，還能透過搖桿控制實現近似穩定器的拍攝效果。

切換至單鏡頭模式後，X6則能化身運動相機，最高支援5K 60fps錄影、最廣170度視角，以及4K 120fps慢動作拍攝，讓使用者不必同時攜帶全景相機、運動相機與穩定器。

AI也是X6此次的重要升級。Insta360自主研發PanoMind，以超過10,000小時、涵蓋30多種場景的素材進行訓練，能理解完整360度球形影像。使用者只要將X6接上電源，AI導演就能在機身端分析素材、自動完成剪輯，再將成品傳送至Insta360 App，過程不需上傳雲端。Auto Edit 2.0則能一鍵完成取景、運鏡、剪接、配樂與轉場。

續航與耐用度也同步強化，X6擁有2,600mAh電池，8K 30fps全景錄影最長可達140分鐘，較X5提升51%，快充24分鐘即可充至80%，並支援低至-20°C環境運作。機身配備2.32吋OLED螢幕，峰值亮度達1200nits，裸機防水達20公尺，搭配專業全隱形潛水殼Pro後可下潛至60公尺。

X6同時支援超過100款配件，涵蓋機車、自行車、潛水及車載拍攝等場景，並延續磁吸快拆系統。機車套裝加入速度儀表板疊加顯示、自動循環錄影及車牌自動模糊等功能；自行車則可搭配Garmin、Apple Watch等裝置疊加運動數據。

此外，X6也加入空間捕捉功能，將360度素材匯入Insta360 App後，可生成3D高斯潑濺模型，將實際場景重建成可自由瀏覽的3D空間，讓影像從「記錄畫面」進一步延伸至「保存空間」。

Insta360 X6即日起於官方商城及全台各大經銷商開賣，標準套裝建議售價新台幣21,700元，萬能套裝23,990元。2026年9月30日前購買並啟用X6，可免費獲得1年Insta360+ Premium 500GB雲端儲存及3支「時刻Pro」AI剪輯工具試用額度。

Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供
Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供

Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供
Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供

Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供
Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供

Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供
Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供

Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供
Insta360 X6支援超過100款配件，完整涵蓋機車騎行、深海潛水與駕車拍攝等多元場景，一機解鎖更多拍攝可能。圖／Insta360提供

Insta360 X6搭載Sony訂製雙1/1.1英吋感光元件與三核心AI晶片系統，即使面對逆光與高對比場景，依然能清晰保留明暗細節與自然色彩。圖／Insta360提供
Insta360 X6搭載Sony訂製雙1/1.1英吋感光元件與三核心AI晶片系統，即使面對逆光與高對比場景，依然能清晰保留明暗細節與自然色彩。圖／Insta360提供

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