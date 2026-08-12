關穎賞愛牌寶格麗頂級珠寶 少女身材秀全場最貴祖母綠珠寶

源自羅馬的頂級珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）將自8月13日起至16日止於經國七海文化園區舉行頂級珠寶暨複雜腕表展，從頂級祖母綠、彩色寶石到古羅馬古幣與精密機械時計，展現品牌兼容並蓄的創作精神。此次展覽延續年度Eclettica頂級珠寶系列的核心概念，薈萃不同藝術領域的靈感為珠寶創作，透過鮮明色彩、強烈對比、立體結構與大膽想像，呈現寶格麗標誌性的義式美學。

時尚名媛關穎出席特地出席寶格麗頂級珠寶開幕並配戴了全場單價最高的祖母綠珠寶。她以一襲鵝黃色禮服襯托她最鍾愛的祖母綠寶石，頸間是全球唯一的頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌一顆重達10.88克拉的枕形切割哥倫比亞祖母綠，濃郁翠綠色澤成為全身造型的視覺焦點，搭配祖母綠鑽石戒指及Evergreen Transformation頂級白金祖母綠與鑽石耳環。她透露自己長期以來一直是寶格麗的粉絲，尤其喜愛手上的Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶神秘腕表所刻畫的靈蛇，不僅是寶格麗的代表性動物，獨特的魅力和設計既神秘又有力量，「很像我的個性，可以張揚、熱情奔放，但也可以很內斂。」

本次展出的作品中有數件珠寶出自今年甫發表「Eclettica」系列，名字本身便呼應寶格麗長久以來兼容並蓄的創作DNA，透過節奏、比例與結構，在幾何造型與佩戴舒適度之間取得平衡。The Cosmati Kaleidoscope頂級彩寶與鑽石胸針，就從12至13世紀羅馬盛行的馬賽克藝術汲取靈感，以黃水晶、紫水晶、孔雀石、縞瑪瑙與綠松石等色彩元素，重新演繹多彩大理石與玻璃磚交錯的幾何構圖，搭配寶格麗標誌的八芒星圖騰，暗喻條條大路通往品牌發源地羅馬。

珠寶展區以紅寶石、藍寶石、祖母綠等不同色彩設計主角劃分，還有一展區以繽紛色彩為主題，豐富色調碰撞出輕盈又活潑的氣息，可見色彩對寶格麗來說至關重要。剔透的綠碧璽和海水藍寶石以意想不到的方式組合在一起，粉紅碧璽、摩根石、孔雀石和綠松石的組合則為經典的Divas' Dream扇形設計注入青春浪漫氣息；蛋面切割的粉紅碧璽、粉紅剛玉、和坦桑石垂墜耳環猶如一串豐收的葡萄果實；還有一款Desert Lion頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，以19.03克拉梨形切割綠色碧璽結合羅馬文化中象徵力量、勇氣與守護的獅子，深刻描繪出了寶格麗對羅馬文化的深厚連結。

除了珠寶，一系列古幣也為當代時計融入了古羅馬文明的風采。Maglia Milanese Monete頂級玫瑰金古幣鑲鑽神秘腕表，表蓋採用以刻有羅馬皇帝卡拉卡拉肖像的古幣，結合標誌性八角形結構、鑽石與米蘭表帶，內部搭載寶格麗自製Piccolissimo BVP 100微型手上鍊機芯，是融會古幣、珠寶工藝與精密製表的傑作。另一款Monete Catene頂級黃金古幣鑲鑽神秘腕表，則以黃金雙鍊帶搭配鑽石表體，中央古銀幣同樣呈現卡拉卡拉皇帝肖像，展現更華麗的古典氣息。針對男士，將機械、聲學與設計融為一體的Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，以及今年換上全新色彩的BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar Platinum超薄萬年曆藍色鈦金屬款，都是不容錯過的鑑賞重點。

BVLGARI Maglia Milanese Monete頂級玫瑰金古幣鑲鑽神秘腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級玫瑰金縞瑪瑙與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Evergreen Transformation頂級白金祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級玫瑰金縞瑪瑙、綠色碧璽與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI PALLINI頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級玫瑰金珊瑚、坦桑石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Monete系列頂級玫瑰金孔雀石與鑽石古幣手環。圖／寶格麗提供

關穎出席寶格麗頂級珠寶暨腕表展。記者王聰賢／攝影

BVLGARI頂級鉑金祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級鉑金祖母綠、藍寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO MARBLE TOURBILLON大理石超薄陀飛輪腕表。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列 Cosmati Kaleidoscope頂級玫瑰金彩寶與鑽石胸針。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級鉑金祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

關穎出席寶格麗頂級珠寶暨腕表展。記者王聰賢／攝影

BVLGARI頂級黃金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供