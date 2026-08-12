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致敬F1荷蘭大獎賽 TAG Heuer Solargraph「焰橘限量款」活力上陣
瑞士奢華製表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）發表賽車新品，推出Formula 1 Solargraph「焰橘限量款」，向荷蘭大獎賽致敬。賽場位在北海沿岸Zandvoort賽道，以緊湊格局和高傾角的彎道聞名，由於這將是荷蘭大獎賽在Zandvoort賽道的最後一次舉辦，TAG Heuer也透過鮮明橘色、向賽事歷史與熱情致敬。
自1986年Formula 1系列問世，TAG Heuer將賽車基因與鮮明色彩融入日常，品牌多個系列都與賽車賽事息息相關，其中並以Formula 1與一級方程式賽車的連結最為強韌。本次新作是以賽事進行中的看台橘色人海化為靈感，新品採38毫米噴砂精鋼表殼重現早期經典的中性尺寸，同時雙向旋轉表圈則選用創新的TH-Polylight環保材質與雛菊紋，賦予時代性的新意。
表款將以灰色蛋白石色表面搭配橘色刻度圈、紅標，形塑對比與清晰閱讀體驗。3點鐘方向並設計有紅框的日期窗，同時6、9與12點方向則配置與TAG Heuer品牌相關的盾形時標，塗覆以米色Super-LumiNova夜光塗層，讓低光源、夜間也能清楚讀取時間。
表款的動力則使用了Calibre TH50-00太陽能石英機芯，光照1分鐘即給予全天動力，滿電黑暗中可運轉10個月，蓄電壽命達15年。橡膠表帶款限量1500只，精鋼三板帶款限量1,000只、並僅限品牌官方網站限定，可洽全台TAG Heuer品牌專門店詢問。
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