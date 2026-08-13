票券即將售罄！國際獲獎VR神作《意識超展開》導演親揭創作幕後

VR作品《意識超展開》（Strands of Mind）以獨特的視覺語言，帶領觀眾進入由纖維質地、無限分形與黑暗構築而成的神秘世界。（圖／聯合數位文創 提供）

由聯合數位文創打造的 Fun VR劇院，暑期限定推出充滿異界想像的沉浸式體驗 VR《奇幻沉浸懼》，上映期間至8月30日，節目精選四部曾入選國際重要影展、深受全球VR觀眾好評的沉浸式經典作品，包括《農神吞噬其子》（Saturnism）、《迷幻死藤水》（Ayahuasca–Kosmik Journey）、《Ｂ級訃聞》（An Obituary）以及《意識超展開》（Strands of Mind），透過360度全景影像與空間聲響設計，帶領觀眾穿越神話、怪談、靈性幻境與內在意識，展開一場超越日常感知的沉浸式旅程，節目開賣後兩周內票房已突破百萬，第一階段售罄後於7月22日加開第二階段售票，目前席次有限，節目即將售罄。

《意識超展開》（Strands of Mind）以獨特的視覺語言，獲得國際影展盛譽為VR神作代表經典之一，帶領觀眾進入由纖維質地、無限分形與黑暗構築而成的神秘世界。本次主辦單位特別邀請導演 Adrian Meyer，分享作品背後的創作靈感，以及他對VR媒介、生命連結與人類存在的深層思考。

「主角就是觀眾自己」 Adrian Meyer：VR讓人真正進入另一個世界

談到希望觀眾在體驗《意識超展開》後帶走什麼，Adrian Meyer表示，他首先希望作品能讓觀眾產生強烈的感受，「不論是喜悅、驚訝、恐懼——任何存在於我們內心的強烈情感皆可。」他期待觀眾在結束體驗、摘下VR頭顯的那一刻，能與自己內心的某個部分，或與這個世界重新建立連結；即使只是埋下一顆小小的種子，也可能在未來發芽，引領觀眾繼續探索那些過去很少觸碰，甚至從未探索過的內在世界。

對Adrian Meyer而言，VR並非只是另一種影像呈現方式，而是《意識超展開》得以誕生的關鍵媒介。他直言：「如果沒有VR這個媒介，我根本不會創作《意識超展開》。」

他認為，只有全沉浸式的體驗，才能真正將觀眾「傳送」到作品所構築的世界。不同於傳統電影，《意識超展開》沒有對白、沒有剪輯，也沒有傳統意義上的角色，「而這些元素通常是傳統電影成功的關鍵。」在這裡，觀眾不再只是旁觀者，而是作品真正的主角，在探索神秘世界的同時，也展開一場對自身內心的探索。

《意識超展開》的畫面，有大量有機線條穿梭其中，既像人類大腦的神經通道，又如植物根系與藤蔓般向外延伸。（圖／聯合數位文創 提供）

從微觀生命到浩瀚宇宙 重新思考「我們是誰」

《意識超展開》的旅程，從生命的微觀起源一路延伸至浩瀚宇宙，讓觀眾在體驗過程中感受到一種獨特的矛盾——一方面，人類顯得無比渺小；另一方面，卻又與某個更加宏大的存在緊密相連。

Adrian Meyer坦言，自己也不確定人類究竟位於宇宙的什麼位置，但他相信，至少在某些時刻，人們能夠感受到自己是「某個更宏大存在的一部分」。

他也表示，自己並不相信人類至上主義，「我們不過是無數物種中的其中一種——與所有物種相連，並最終與存在的一切相連。」在他眼中，人類或許渺小、甚至微不足道，但同時也是某個無限巨大且重要事物的一部分，而這正是他希望透過《意識超展開》傳達的感受。

「每當我自己接近這種感受時，對我而言都是非常療癒的。」Adrian Meyer說。

神經、根系與分形 用視覺語言描繪「相互連結」

細看《意識超展開》的畫面，可以發現大量有機線條穿梭其中，既像人類大腦的神經通道，又如植物根系與藤蔓般向外延伸。這樣的視覺設計並非巧合，而是導演刻意安排的核心符號。

Adrian Meyer指出，「相互連結」（Interconnectedness）正是作品最重要的主題之一，而「分形」（fractals）則讓這種連結變得更加清晰。從人體血管、植物的脈管與根系，到大腦中的神經通道與突觸，這些自然存在於生命之中的結構，都以不同形式呈現出令人驚嘆的相似性與美感。

由於《意識超展開》並沒有傳統意義上的劇情故事，因此，如何透過影像傳遞生命、連結與存在等普世概念，成為創作上的重要課題。「那種語言，是非常視覺化的，同時，也是非常音樂性的。」Adrian Meyer表示。

《意識超展開》（Strands of Mind）導演 Adrian Meyer （圖／聯合數位文創 提供）

四部作品一次體驗 展開一場感知、恐懼與想像力的探索

從神話中的禁忌與恐懼，到迷幻意識的超現實旅程；從黑色幽默般的怪談敘事，到探索生命與宇宙連結的意識之旅，VR《奇幻沉浸懼》透過四部風格截然不同的沉浸式作品，呈現VR媒介獨有的敘事力量，讓觀眾不再只是觀看故事，而是親身進入故事之中，在未知與奇幻交織的世界裡，展開一場難以忘懷的沉浸旅程。VR《奇幻沉浸懼》票券目前於udn售票網（https://reurl.cc/4lZqbR）好評熱賣中！上映時間只到8/30，邀請觀眾一同參與這趟充滿神秘、未知、恐懼的VR之旅。

VR《奇幻沉浸懼》節目精選四部曾入選國際重要影展、備受全球VR觀眾讚譽的沉浸式作品。（圖／聯合數位文創 提供）

【節目資訊】

活動名稱｜VR《奇幻沉浸懼》

放映日期｜2026年7月16日至8月30日（每週四至週日）

放映地點｜Fun VR劇院（臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓、原公館東南亞戲院）

購票連結｜udn售票網 https://reurl.cc/4lZqbR

票價資訊｜原價560元、雙人套票優惠1000元





放映作品｜

《農神吞噬其子》Saturnism

導演：米埃葛黑庫Mihai Grecu

VR360／法國／2020／４分鐘／無對白





《迷幻死藤水》Ayahuasca–Kosmik Journey

導演：尚庫南Jan Kounen

VR360／法國、盧森堡／2019／20分鐘／中文字幕、無對白





《Ｂ級訃聞》An Obituary

導演：允珍Jean YOON

VR360／韓國／2017／13分鐘／韓語;英文字幕 (提供中文對白本)





《意識超展開》Strands of Mind

導演：亞德里安梅爾Adrian Meyer

VR360／德國／2021／11分鐘／無對白





客服專線｜ 02-2649-1688（每日09:00-18:00）

主辦單位｜聯合數位文創

授權單位｜diversion