潮流咖啡AUFGLET Taipei變身餐酒館！ 8月21日起每週五六限定登場

來自首爾、以黑色美學與招牌可朗芙（Croffle）受到亞洲潮流族群關注的 「AUFGLET」，今年初進軍台北，開設海外首店「AUFGLET Taipei」。如今品牌再拓展夜間餐飲版圖，推出「AUFGLET Taipei BY NIGHT」，將自8月21日起每週五、六晚間限定登場，正式為台北夜生活增添韓式Fusion餐桌。

此次晚間餐酒菜單由韓籍主廚 Minjae 領軍，韓國團隊親自來台與台北團隊反覆試菜、調整後定案。曾於紐約米其林星級餐廳 Jungsik New York、The Musket Room 等餐廳歷練的他，擅長以法式料理技法為基礎，揉合韓式風味與紐約餐飲文化，將西式料理轉化為更貼近當代都會生活的樣貌。

「AUFGLET BY NIGHT」延續品牌「Western infused with a Korean touch」理念，不走傳統韓國料理路線，而是以西式料理為骨架，加入韓式食材、醬料與烹調手法，打造適合分享的餐酒體驗。從開胃小點開始，就能看見這套融合邏輯，例如季節水果搭配醃漬甜菜根與白乳酪，韓式生牛肉塔塔則將韓式烤牛小排醬融入生牛肉，搭配蛋黃與炙烤法棍，呈現法式技法與韓式燒肉風味的交會。

主餐進一步放大韓式元素，韓式海鮮燉飯集結蛤蜊、章魚、干貝與鮮蝦，以韓式辣醬堆疊海鮮鮮味；韓式味噌紫蘇菌菇燉飯則以韓式大醬、紫蘇青醬搭配多款菇類，呈現濃郁豆香與草本氣息。肉類料理則包括台灣噶瑪蘭豬製成的嫩煎黑豬里肌排，以及沙朗牛排搭配蒜泥、蒜香奶油與韓式辣醬奶油泡沫，從醬汁到配菜都延續東西方風味碰撞。

甜點也延續品牌特色，以杜拜巧克力慕斯搭配香草冰淇淋，另一款則將招牌可朗芙與抹茶冰淇淋結合。飲品方面則融入韓式飲酒文化，從以燒酒、啤酒與檸檬蛋白霜組成的「檸檬燒啤」，到濃縮咖啡馬丁尼、梅花酒與紫蘇梅琴酒，讓餐桌從料理一路延伸至夜間微醺。

「AUFGLET Taipei BY NIGHT」餐點、飲品與酒水皆採單點形式，8月21日起每週五、六晚間6點至10點限定供應，線上訂位時間將依官方Instagram公告為準。對於熟悉AUFGLET的台北食客而言，這次不只是延長營業時間，更是品牌從日間咖啡館跨入夜間餐酒的新篇章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

抹茶可朗芙。圖／AUFGLET Taipei提供

「AUFGLET Taipei BY NIGHT」正式為台北夜生活增添韓式Fusion餐桌。圖／AUFGLET Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

杜拜巧克力慕斯佐香草冰淇淋。圖／AUFGLET Taipei提供

香煎牛排佐蒜泥與蒜香奶油。圖／AUFGLET Taipei提供

韓式生牛肉塔塔。圖／AUFGLET Taipei提供