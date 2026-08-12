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潮流咖啡AUFGLET Taipei變身餐酒館！ 8月21日起每週五六限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「AUFGLET Taipei BY NIGHT」將自8月21日起每週五、六晚間限定登場。圖／AUFGLET Taipei提供
「AUFGLET Taipei BY NIGHT」將自8月21日起每週五、六晚間限定登場。圖／AUFGLET Taipei提供

來自首爾、以黑色美學與招牌可朗芙（Croffle）受到亞洲潮流族群關注的 「AUFGLET」，今年初進軍台北，開設海外首店「AUFGLET Taipei」。如今品牌再拓展夜間餐飲版圖，推出「AUFGLET Taipei BY NIGHT」，將自8月21日起每週五、六晚間限定登場，正式為台北夜生活增添韓式Fusion餐桌。

此次晚間餐酒菜單由韓籍主廚 Minjae 領軍，韓國團隊親自來台與台北團隊反覆試菜、調整後定案。曾於紐約米其林星級餐廳 Jungsik New York、The Musket Room 等餐廳歷練的他，擅長以法式料理技法為基礎，揉合韓式風味與紐約餐飲文化，將西式料理轉化為更貼近當代都會生活的樣貌。

「AUFGLET BY NIGHT」延續品牌「Western infused with a Korean touch」理念，不走傳統韓國料理路線，而是以西式料理為骨架，加入韓式食材、醬料與烹調手法，打造適合分享的餐酒體驗。從開胃小點開始，就能看見這套融合邏輯，例如季節水果搭配醃漬甜菜根與白乳酪，韓式生牛肉塔塔則將韓式烤牛小排醬融入生牛肉，搭配蛋黃與炙烤法棍，呈現法式技法與韓式燒肉風味的交會。

主餐進一步放大韓式元素，韓式海鮮燉飯集結蛤蜊、章魚、干貝與鮮蝦，以韓式辣醬堆疊海鮮鮮味；韓式味噌紫蘇菌菇燉飯則以韓式大醬、紫蘇青醬搭配多款菇類，呈現濃郁豆香與草本氣息。肉類料理則包括台灣噶瑪蘭豬製成的嫩煎黑豬里肌排，以及沙朗牛排搭配蒜泥、蒜香奶油與韓式辣醬奶油泡沫，從醬汁到配菜都延續東西方風味碰撞。

甜點也延續品牌特色，以杜拜巧克力慕斯搭配香草冰淇淋，另一款則將招牌可朗芙與抹茶冰淇淋結合。飲品方面則融入韓式飲酒文化，從以燒酒、啤酒與檸檬蛋白霜組成的「檸檬燒啤」，到濃縮咖啡馬丁尼、梅花酒與紫蘇梅琴酒，讓餐桌從料理一路延伸至夜間微醺。

「AUFGLET Taipei BY NIGHT」餐點、飲品與酒水皆採單點形式，8月21日起每週五、六晚間6點至10點限定供應，線上訂位時間將依官方Instagram公告為準。對於熟悉AUFGLET的台北食客而言，這次不只是延長營業時間，更是品牌從日間咖啡館跨入夜間餐酒的新篇章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

抹茶可朗芙。圖／AUFGLET Taipei提供
抹茶可朗芙。圖／AUFGLET Taipei提供

「AUFGLET Taipei BY NIGHT」正式為台北夜生活增添韓式Fusion餐桌。圖／AUFGLET Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「AUFGLET Taipei BY NIGHT」正式為台北夜生活增添韓式Fusion餐桌。圖／AUFGLET Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

杜拜巧克力慕斯佐香草冰淇淋。圖／AUFGLET Taipei提供
杜拜巧克力慕斯佐香草冰淇淋。圖／AUFGLET Taipei提供

香煎牛排佐蒜泥與蒜香奶油。圖／AUFGLET Taipei提供
香煎牛排佐蒜泥與蒜香奶油。圖／AUFGLET Taipei提供

韓式生牛肉塔塔。圖／AUFGLET Taipei提供
韓式生牛肉塔塔。圖／AUFGLET Taipei提供

晚餐揉合韓式風味與紐約餐飲文化，將西式料理轉化為更貼近當代都會生活的樣貌。圖／AUFGLET Taipei提供
晚餐揉合韓式風味與紐約餐飲文化，將西式料理轉化為更貼近當代都會生活的樣貌。圖／AUFGLET Taipei提供

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