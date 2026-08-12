外送專法上路成本浮現！Uber Eats宣布消費者服務費平均增加4至6元

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送員抗議Uber Eats疊單計算金額與實際有出入。Uber Eats 12日宣布，依主管機關日前就疊單情境下「外送服務重疊時間重複計算」的意見，啟動相關系統調整，疊單重疊的外送服務時間將分別「重複計入」於同時進行的每趟行程，自8月14日起消費者端每筆訂單預計平均增加4至6元服務費，以維持市場運作。

Uber Eats表示，系統調整追溯既往，將重新檢視7月21日至8月1 日期間所有外送行程，依主管機關之意見計算疊單之基本報酬，8月底前支付外送合作夥伴報酬差額。

Uber Eats 認為，疊單是提升整體外送效率的重要營運模式，能減少訂單無人承接的情況，有助於維持餐廳的訂單與營收，並協助市場有效平衡供需。主管機關對於外送專法之解釋意見是否符合相關立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats將持續與主管機關溝通，不排除未來透過法定程序釐清。

據了解，台灣外送產業工會與相關的聯盟認為，Uber Eats在新法上路後涉嫌以違法演算法短付「疊單」報酬，近期已前往台北地檢署按鈴控告台灣與美國總公司負責人等九人涉嫌加重詐欺，加上勞動部「震怒」要求平台單獨計算各單時間，因應主管機關針對疊單報酬計算方式之見解，Uber Eats重新檢視營運成本與相關費用。最後決定自8月14日起，調整外送合作夥伴的整體獎酬結構，消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費，以維持市場運作。

Uber Eats指出，將持續觀察法規施行後對外送合作夥伴、消費者、商家合作夥伴及整體市場的實際影響，並持續與主管機關分享實務經驗與市場觀察，在落實法規要求的同時，尋求兼顧各方權益與產業永續發展的適切平衡。