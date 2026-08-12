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Uber Eats調整疊單報酬計算 消費者服務費平均增加4-6元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Uber Eats今（12）日表示，依主管機關日前就疊單情境下「外送服務重疊時間重複計算」的意見，Uber Eats 已啟動相關系統調整，預計於8月17日完成並正式適用，消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費。圖／Uber Eats提供
Uber Eats今（12）日表示，依主管機關日前就疊單情境下「外送服務重疊時間重複計算」的意見，Uber Eats 已啟動相關系統調整，預計於8月17日完成並正式適用，消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費。圖／Uber Eats提供

外送專法7月21日上路，Uber Eats今（12）日表示，依主管機關日前就疊單情境下「外送服務重疊時間重複計算」的意見，Uber Eats 已啟動相關系統調整，預計於8月17日完成並正式適用，消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費，以維持市場運作。

Uber Eats表示，疊單重疊的外送服務時間將分別「重複計入」於同時進行的每趟行程。此外，平台也將重新檢視7月21日至8月17日期間所有外送行程，依主管機關意見計算疊單基本報酬，並於8月底前支付外送合作夥伴報酬差額。

Uber Eats認為，疊單是提升整體外送效率的重要營運模式，能減少訂單無人承接的情況，有助於維持餐廳的訂單與營收，並協助市場有效平衡供需。平台將持續維持並優化相關機制。

考量疊單情境下，外送合作夥伴提供外送服務所負擔的總時間成本並無增加，且個別訂單亦已分別合理分配重疊時間並計算基本報酬，即已達到法規要求與基本保障立法目的。目前主管機關對於外送專法之解釋意見是否符合相關立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats 將持續與主管機關溝通，不排除未來透過法定程序釐清。

為因應主管機關目前針對疊單報酬計算方式見解，平台將重新檢視營運成本與相關費用。除持續優化系統，自8月14日起，Uber Eats將調整外送合作夥伴的整體獎酬結構；消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費，以維持市場運作。

外送專法是台灣外送產業的重要里程碑。Uber Eats將持續觀察法規施行後對外送合作夥伴、消費者、商家合作夥伴及整體市場的實際影響，並持續與主管機關分享實務經驗與市場觀察，在落實法規要求的同時，尋求兼顧各方權益與產業永續發展的適切平衡。

Uber Eats 報酬

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