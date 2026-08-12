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CITIZEN雙周年獻禮！田中千繪詮釋xC輕奢光新女表 浪漫七夕首選

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN女表品牌好友田中千繪，手上配戴一款光動能全球電波時計ES9498-77N腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN女表品牌好友田中千繪，手上配戴一款光動能全球電波時計ES9498-77N腕表。圖／CITIZEN提供

為迎接即將來臨的七夕情人節，日系品牌CITIZEN推出兩款xC系列「輕奢光」主題新女表，同時邀請品牌好友田中千繪優雅出席。由於2026正是xC系列30周年、「光動能」（Eco-Drive）50周年雙重重要紀念，CITIZEN新品發表現場並舉辦回顧展，帶人一探自1996、2006、2016三個世代以來的時代變化與風格演進史。

夢幻感十足的ES9498-77N光動能全球電波表，其靈感源自盛滿櫻花的收藏盒。其面盤特別選用了白色蝶貝表盤，同時鑲嵌上4顆實驗室培育的鑽石花蕾時標。表款選用CITIZEN獨家的Sakura Pink櫻花粉紅金鈦金屬表殼、表帶，秒針末端並有著櫻花圖騰，通路限定、全台灣限量70只。

同為xC系列「輕奢光」主題的另一只表款ES9500-51A則散發俐落都會風格，看準輕量化的時代趨勢，表款是以Duratect platinum鉑金超級鈦™打造方形表殼，再於白色放射紋表盤上搭配了深棕色羅馬數字、玫瑰金切割時標，剛柔並濟；表款同時再附上一組環保蘋果皮製卡其色快拆表帶，在金屬、環保皮帶間自由切換風格，台灣限量100只。

ES9498-77N、ES9500-51A兩款新表均配備全球五局電波對時、24個時區、萬年曆與JIS 1型抗磁等實用功能，尤其品牌獨家的光動能技術可將光源轉化為動力，在滿電前提下、可於省電模式下可運作3年，不僅完美還原七夕浪漫，更成為傳遞心意、或自選自用的輕奢入門之選。

田中千繪出席CITIZEN新品發表現場。圖／CITIZEN提供
田中千繪出席CITIZEN新品發表現場。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ES9500-51A腕表，25x34.5毫米、全球五局電波接收/定時自動收訊功能、24個時區、日期顯示、萬年曆、夏令時間，台灣限量100只，34,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ES9500-51A腕表，25x34.5毫米、全球五局電波接收/定時自動收訊功能、24個時區、日期顯示、萬年曆、夏令時間，台灣限量100只，34,900元。圖／CITIZEN提供

光動能全球電波時計表（ES9500 -51A），選用方形表殼搭配鉑金超級鈦，呈現俐落的都會風格。圖／CITIZEN提供
光動能全球電波時計表（ES9500 -51A），選用方形表殼搭配鉑金超級鈦，呈現俐落的都會風格。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ES9498-77N腕表，鈦金屬、27毫米、全球五局電波接收/定時自動收訊功能、24個時區、日期顯示、萬年曆、夏令時間，台灣限定70只，39,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ES9498-77N腕表，鈦金屬、27毫米、全球五局電波接收/定時自動收訊功能、24個時區、日期顯示、萬年曆、夏令時間，台灣限定70只，39,900元。圖／CITIZEN提供

田中千繪 七夕 櫻花

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