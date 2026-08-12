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中華郵政聯名義美小泡芙第2波開賣 1萬盒10分鐘內搶光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政攜手義美食品推出第2波「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，今中午12時開賣，限量1萬盒於10分鐘內全數完售。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政攜手義美食品推出第2波「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，今中午12時開賣，限量1萬盒於10分鐘內全數完售。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政攜手義美食品推出第2波「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，今中午12時於「i郵購」網站開賣，延續首波聯名熱度，限量1萬盒於10分鐘內全數完售。

中華郵政表示，「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」消息曝光後，尚未開賣便在社群平臺掀起討論，從中秋限定包裝、全新郵筒配色、網路流行語趣味印章，到增加親子互動、發揮創意打造專屬個人特色郵筒的DIY貼紙，都成為網友熱議話題。

中華郵政說，從社群觀察發現搶到首波聯名禮盒的消費者希望將兩波聯名公仔完整收藏；而錯過首波的民眾則表示要把握這次機會，形成「完整收藏」與「把握機會」的社群討論聲量，也讓話題在正式開賣前持續升溫。

中華郵政表示，感謝民眾對聯名商品的熱情支持，從首波10分鐘完售，到第2波開賣前討論熱潮，消費者口碑及自主分享已成為郵政品牌與不同世代溝通的重要力量。聯名商品不僅創造銷售，更透過社群分享開箱、收藏及互動，讓郵政品牌與角色IP走進消費者日常生活。

未來，中華郵政公司將持續以「郵政信賴」為核心，結合郵政特色、角色IP、i郵購及郵政金、物流服務，積極串聯優質品牌，透過跨界聯名及社群平台創造話題與分享動能，讓更多消費者從不同面向接觸郵政，為郵政品牌注入更多年輕、活潑的能量。

中華郵政攜手義美食品推出第2波「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，今中午12時開賣，限量1萬盒於10分鐘內全數完售。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政攜手義美食品推出第2波「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，今中午12時開賣，限量1萬盒於10分鐘內全數完售。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政 義美 禮盒

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