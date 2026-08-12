泰星Sea Tawinan穿上Calvin Klein 六塊肌、人魚線性感放送

Calvin Klein發布亞洲區2026年秋季系列廣告，由泰國演員Sea Tawinan帥氣演繹CK全新內衣單品。Sea大方秀出六塊肌好身材與人魚線線條，讓粉絲大飽眼福。

在2026年秋季系列中，Calvin Klein招牌的內衣系列以升級面料與精緻細節煥新演繹，兼具舒適感與不費力的時尚風格。Brushed Micro Metallic Underwear超細纖維金屬感內褲採用絲滑的貼身剪裁，腰帶上飾有金屬感的品牌標誌；CK Black Print Underwear印花內褲採用滿版印花設計，為品牌最精緻的高端系列注入全新活力。

Icon Cotton Script Underwear棉質彈性草寫LOGO內褲印有復古風的品牌標誌，為經典腰帶增添新元素；全新Microfiber Trunk彈性超細纖維平角褲採用涼感透氣網狀面料，提供乾爽舒適的穿著感。廣告以休閒丹寧服飾襯托全新單品，於印花LOGO襯衫式外套下若隱若現展露品牌經典腰帶，或在全新的寬鬆和喇叭丹寧褲上方點綴腰線。

2026年秋季內衣系列現已於亞洲各地的Calvin Klein專門店及官網線上販售。

Calvin Klein發布亞洲區2026年秋季系列廣告，由泰國演員Sea Tawinan演繹CK全新內衣單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein發布亞洲區2026年秋季系列廣告，由泰國演員Sea Tawinan演繹CK全新內衣單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein發布亞洲區2026年秋季系列廣告，由泰國演員Sea Tawinan演繹CK全新內衣單品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein發布亞洲區2026年秋季系列廣告，由泰國演員Sea Tawinan演繹CK全新內衣單品。圖／Calvin Klein提供