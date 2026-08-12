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首開全國飯店第一槍 這家五星級飯店宣布中秋「不賣月餅了」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。記者陳雅玲／攝影
劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。記者陳雅玲／攝影

中秋送禮旺季將至，各大飯店紛紛搶攻月餅市場，雲林劍湖山渡假大飯店卻反其道而行，宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。飯店總經理曾慶欑直言，月餅市場競爭激烈，民眾收到月餅吃不完只能轉送，加上保存期限短，「送到最後都發霉了」，不少消費者建議飯店改推其他商品，因此今年決定「不賣月餅了」。

劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，董事長尤義賢、總經理曾慶欑及雲林縣副縣長陳璧君出席，飯店首開全國飯店先例，宣布退出中秋月餅市場，改以「手工餅乾＋精品咖啡」為主軸，另推出斗六精品文旦禮盒，搶攻中秋送禮商機。

曾慶欑表示，劍湖山10多年前開始推出月餅、蛋黃酥禮盒，過去頗受市場好評，單一中秋檔期最多曾賣出4000多盒。不過，近年月餅市場競爭愈來愈激烈，尤其蛋黃酥成為各家業者兵家必爭之地，市場同質性高，飯店的月餅訂單也有減少趨勢。

他說，從消費者回饋也明顯感受到市場型態正在改變，越來越多人重視養生、飲食控制，每逢中秋收到大量月餅，往往吃不完，只能再轉送給親友；偏偏月餅保存期限有限，「送到最後都發霉了」，消費者反而希望飯店提供更實用、保存時間較長的送禮選項。

曾慶欑表示，考量消費型態轉變及月餅訂單下滑，飯店今年決定「不賣月餅了」，改從消費者真正需要的方向重新設計中秋禮盒，並以在地食材開發手工餅乾，融入劍湖山吉祥物造型，搭配全新精品咖啡品牌「KU COFFEE 酷咖啡」，希望讓中秋送禮跳脫月餅框架。

其中，手工餅乾以在地食材製作，並結合劍湖山特色吉祥物造型，搭配精品咖啡，增加禮盒的趣味性；精品咖啡禮盒則是飯店今年全新推出的品牌，搭配斗六精品文旦，從「吃月餅」轉向「品咖啡、吃餅乾」，鎖定年輕族群及重視飲食健康的消費者。

陳璧君表示，古坑咖啡在日治時期曾有「天皇御用咖啡」的歷史，雲林首屆「台灣咖啡節」也在劍湖山舉辦，對奠定古坑「台灣咖啡原鄉」的品牌地位具有重要意義。如今劍湖山再推出全新精品咖啡品牌，除了提供中秋送禮新選擇，也能進一步為古坑咖啡產業加值、提升知名度。

她說，這次精品咖啡禮盒包裝更由嚴貞教授設計，結合在地文化與咖啡意象，希望透過飯店品牌力量，把雲林在地特色商品推向更廣大的消費市場。

劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，總經理曾慶欑宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。記者陳雅玲／攝影
劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，總經理曾慶欑宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。記者陳雅玲／攝影

劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。記者陳雅玲／攝影
劍湖山渡假大飯店今天舉辦「KU COFFEE 酷咖啡品牌暨中秋禮盒」發表記者會，宣布今年起退出中秋月餅市場，改推手工餅乾、精品咖啡及斗六精品文旦禮盒。記者陳雅玲／攝影

月餅 中秋 飯店

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