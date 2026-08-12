穿戴紫色送純茶！吉嶼山茶「紫山藥手搖飲」、清心「杏福咖」新登場

繼杜拜巧克力熱潮後，具有夢幻紫色的「Ube烏貝（紫山藥）」也成為社群媒體的甜點新寵。小熊菓子推出新茶飲品牌「吉嶼山茶」，使用Ube融入飲品，推出3款烏貝新品。其中「烏貝奶霜鮮果奶」選用新鮮愛文芒果肉、果泥、阿秀鮮奶層層堆疊，再覆上一層紫薯奶霜，帶來豐富的層次體驗，每杯85元起。

另款「烏貝金酥茶磚奶」以琥珀紅茶冰磚打碎，融入綿密紫薯奶霜與鮮奶，搭配鹹蛋黃風味的老楊方塊酥、紫薯粉角，鹹甜兼具，每杯85元起；除了烏貝手搖外，還有「烏金紫薯蛋塔」同步登場，每顆60元。慶祝新品登場，即日起至8月23日期間，穿戴任一紫色單品，並購買Ube烏貝且完成社群任務，即可免招待純茶1杯，包括青香潤金萱、果韻琥珀紅或厚焙鐵觀音。

迎接七夕情人節到來，「清心福全」自8月13日起推出七夕限定新品「杏福咖」，將杏仁與咖啡結合，使用特級杏仁粉為主角，搭配咖啡粉、奶精等成份，濃郁中帶著圓潤口感並帶來杏仁獨特的香氣，也為民眾帶來七夕的杏福感，每杯75元。