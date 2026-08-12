快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

穿戴紫色送純茶！吉嶼山茶「紫山藥手搖飲」、清心「杏福咖」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「吉嶼山茶」使用烏貝為主題，推出手搖飲品與烏金紫薯蛋塔。圖／吉嶼山茶提供
「吉嶼山茶」使用烏貝為主題，推出手搖飲品與烏金紫薯蛋塔。圖／吉嶼山茶提供

杜拜巧克力熱潮後，具有夢幻紫色的「Ube烏貝（紫山藥）」也成為社群媒體的甜點新寵。小熊菓子推出新茶飲品牌「吉嶼山茶」，使用Ube融入飲品，推出3款烏貝新品。其中「烏貝奶霜鮮果奶」選用新鮮愛文芒果肉、果泥、阿秀鮮奶層層堆疊，再覆上一層紫薯奶霜，帶來豐富的層次體驗，每杯85元起。

另款「烏貝金酥茶磚奶」以琥珀紅茶冰磚打碎，融入綿密紫薯奶霜與鮮奶，搭配鹹蛋黃風味的老楊方塊酥、紫薯粉角，鹹甜兼具，每杯85元起；除了烏貝手搖外，還有「烏金紫薯蛋塔」同步登場，每顆60元。慶祝新品登場，即日起至8月23日期間，穿戴任一紫色單品，並購買Ube烏貝且完成社群任務，即可免招待純茶1杯，包括青香潤金萱、果韻琥珀紅或厚焙鐵觀音。

迎接七夕情人節到來，「清心福全」自8月13日起推出七夕限定新品「杏福咖」，將杏仁與咖啡結合，使用特級杏仁粉為主角，搭配咖啡粉、奶精等成份，濃郁中帶著圓潤口感並帶來杏仁獨特的香氣，也為民眾帶來七夕的杏福感，每杯75元。

清心福全推出「杏福咖」。圖／清心福全提供
清心福全推出「杏福咖」。圖／清心福全提供

手搖飲 山藥 杜拜

延伸閱讀

加了阿薩姆紅茶！亞尼克「三顆布丁生乳捲」升級了 YTM盲盒也抽得到

天仁茗茶精選多款中秋禮盒 茶月餅、茶釀咖啡一次滿足

三商餐飲夏日優惠！三商巧福牛肉麵139元 拿坡里推桑葚果香蛋塔

澎湖雙心石滬變比薩！必勝客「雙心XO海鮮比薩」買1送5 只賣14天

相關新聞

致敬F1荷蘭大獎賽 TAG Heuer Solargraph「焰橘限量款」活力上陣

瑞士奢華製表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）發表賽車新品，推出Formula 1 Solargraph「焰橘限量款」，向荷蘭大獎賽致敬。賽場位在北海沿岸Zandvoort賽道，以緊湊格局和高傾角的彎道聞名，由於這將是荷蘭大獎賽在Zandvoort賽道的最後一次舉辦，TAG Heuer也透過鮮明橘色、向賽事歷史與熱情致敬。

潮流咖啡AUFGLET Taipei變身餐酒館！ 8月21日起每週五六限定登場

來自首爾、以黑色美學與招牌可朗芙（Croffle）受到亞洲潮流族群關注的 「AUFGLET」，今年初進軍台北，開設海外首店「AUFGLET Taipei」。如今品牌再拓展夜間餐飲版圖，推出「AUFGLET Taipei BY NIGHT」，將自8月21日起每週五、六晚間限定登場，正式為台北夜生活增添韓式Fusion餐桌。

外送專法上路成本浮現！Uber Eats宣布消費者服務費平均增加4至6元

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送員抗議Uber Eats疊單計算金額與實際有出入。Uber Eats 12日宣布，依主管機關日前就疊單情境下「外送服務重疊時間重複計算」的意見，啟動相關系統調整，疊單重疊的外送服務時間將分別「重複計入」於同時進行的每趟行程，自8月14日起消費者端每筆訂單預計平均增加4至6元服務費，以維持市場運作。

Uber Eats調整疊單報酬計算 消費者服務費平均增加4-6元

外送專法7月21日上路，Uber Eats今（12）日表示，依主管機關日前就疊單情境下「外送服務重疊時間重複計算」的意見，Uber Eats 已啟動相關系統調整，預計於8月17日完成並正式適用，消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費，以維持市場運作。

CITIZEN雙周年獻禮！田中千繪詮釋xC輕奢光新女表 浪漫七夕首選

為迎接即將來臨的七夕情人節，日系品牌CITIZEN推出兩款xC系列「輕奢光」主題新女表，同時邀請品牌好友田中千繪優雅出席。由於2026正是xC系列30周年、「光動能」（Eco-Drive）50周年雙重重要紀念，CITIZEN新品發表現場並舉辦回顧展，帶人一探自1996、2006、2016三個世代以來的時代變化與風格演進史。

中華郵政聯名義美小泡芙第2波開賣 1萬盒10分鐘內搶光

中華郵政攜手義美食品推出第2波「郵局×義美小泡芙中秋聯名禮盒」，今中午12時於「i郵購」網站開賣，延續首波聯名熱度，限量1萬盒於10分鐘內全數完售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。