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情歌王子張信哲重返台東聯手洪珮瑜 池上秋收藝術節卡司曝光

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
池上秋收金黃色的稻田，是池上秋收稻穗藝術節的美麗舞台。記者陳宛茜／攝影
池上秋收金黃色的稻田，是池上秋收稻穗藝術節的美麗舞台。記者陳宛茜／攝影

池上秋收稻穗藝術節邁入18年。與台灣好基金會合作多年的知名製作人陳鎮川，繼將今年金曲獎頒獎典禮推上巔峰後，再次回到池上，為池上秋收稻穗藝術節掌舵，在一望無垠的金色稻浪上，以張信哲的「經典與深情」、洪佩瑜的「內斂與新潮」、葛西瓦的「饒舌與古調」，三種音樂風格讚頌池上。

「池上秋收稻穗藝術節是台灣地方藝術節的成功典範，它不只是一場演出活動，更是驅動池上不斷有機發展的引擎。」台灣好基金會董事長柯文昌表示，由台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會共同主辦的「池上秋收稻穗藝術節」，是池上每年最重要的慶典。鄉親攜手共伴、遊子回鄉共好，年年吸引各地遊客來訪，接受天地稻浪的心靈洗滌。他特別感謝池上最亮眼的志工池上國中的孩子們，全鄉動員的力量，讓池上遞向國際最美的名片。

池上鄉文化藝術協會創會理事長梁正賢說，池上秋收的舞台就是一個無圍牆的大巨蛋，每年秋收時在地志工把自家工作當副業全心投入，池上在100個社團中脫穎而出獲得行政院政府服務獎，有賴全體池上鄉親共同投入參與。現在台東縣政府推行慢經濟，歡迎大家到池上享受慢生活。

歌手張信哲以純淨嗓音和深情歌聲感動無數人，他大學時曾遠赴台東延平鄉桃源國小擔任音樂志工老師，對偏鄉音樂教育至為關心。此次答應池上秋收演出，除了嚮往金色稻浪的天地舞台，更是對東海岸部落的關懷。張信哲也邀請桃源國小的孩子們一起演唱，讓純真的聲音在海岸山脈與中央山脈間傳送。

創作歌手洪佩瑜甫以電影「陽光女子合唱團」主題曲「再見的時候」再創巔峰，也將為今年池上秋收獻聲。排灣族創作歌手葛西瓦的母語饒舌獨具一格，屢獲大獎，選在池上秋收舞台與土地相連，特別讓人期待。

從2014年加入池上秋收的金牌製作人陳鎮川說，池上秋收是個連在疫情的時候都沒有停止的一個舞台，「每個土地都有自己的故事。祝福池上的故事越寫越美，越寫越動人。」

2026池上秋收稻穗藝術節即日起於兩廳院OPENTIX售票系統啟售，10月24、25日在藍天青山白雲下的金色稻浪間，唱出對土地的情歌。相關活動資訊請上臉書專頁查詢：池上鄉文化藝術協會台灣好基金會

張信哲 藝術節 台東

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