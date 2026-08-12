《K-POP獵魔女團》周年快閃店台中車站登場 限定周邊與滿額贈一次看

Netflix熱門現象級IP《K-POP獵魔女團》（KPOP Demon Hunters）一周年官方巡迴快閃店移師台中，繼台北站掀起粉絲應援熱潮後，台中站即日起至8月23日進駐臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2，將百年車站古蹟與獵魔女團的奇幻世界結合，打造暑假期間粉絲與親子都能朝聖的限定體驗。

快閃店延續官方一周年巡迴企劃，超人氣虛擬女團HUNTR/X成員Mira、Rumi、Zoey，以及魅力男團Saja Boys、萌系神獸Derpy全員登場。展區高規格還原「魂門」開關等經典場景，園區周邊也設置多處大型戶外拍照點，讓粉絲走進現實版《K-POP獵魔女團》世界，從不同角度捕捉角色身影，成為台中暑假熱門打卡景點。

除了沉浸式場景，現場也推出破百款官方限定周邊與服飾，包括人氣絨毛玩偶、收藏級布章，以及專為親子粉絲設計的小朋友單品，無論是資深粉絲、角色迷或帶孩子出遊的家庭，都能找到適合的收藏品。由於部分熱門商品數量有限，主辦單位也提醒粉絲可提早規劃行程，把握巡迴快閃限定期間。

活動期間更推出周年限定滿額贈，單筆消費滿1,000元可獲得「Derpy紀念扇子」1個，每筆交易限贈1次；滿2,000元則可獲得隨機款「Q版角色吊飾」1個，數量有限、送完為止。

《K-POP獵魔女團》一周年官方快閃店台中站營業至8月23日，週一至週四11:00至19:00，週五至週日10:30至19:30。暑假還沒安排親子行程的家庭，不妨把臺中驛鐵道文化園區列入清單；對喜愛《K-POP獵魔女團》的粉絲來說，這場限定快閃更是暑假不容錯過的朝聖行程。

快閃店周圍更設置多處超好拍大型戶外拍照點，到處都能看到獵魔女團的身影。圖／辰星計畫提供

官方推出破百款官方限定週邊與服飾，包含主打官方絨毛玩偶、極具收藏價值的布章，更有專為親子粉絲開發的小朋友專屬單品。圖／辰星計畫提供

台中站即日起至8月23日進駐臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2，將百年車站古蹟與獵魔女團的奇幻世界結合。圖／辰星計畫提供