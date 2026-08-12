台中燒烤店老闆行車糾紛亮刀遭反擊亡！品牌遭刷負評 加盟主急發聲

台中市日前發生一起行車糾紛，68歲李姓男子與35歲葉姓男子發生衝突，過程中李男持刀攻擊葉男，遭反擊打趴，送醫搶救後仍不幸身亡。該事件持續延燒，由於死者傳出是知名燒烤品牌老闆，消息曝光後，也意外波及旗下加盟門市，部分店家在Google地圖上遭刷負評，加盟業者也急發聲澄清。

根據家屬公布行車記錄器的說法，事發前雙方疑因超車發生糾紛，家屬指控葉男有逼車、急煞及蛇行等行為，李男才下車理論；至於車上為何會有折疊刀，家屬則解釋，李男平時工作需要割紙箱、束帶，因此隨身攜帶。但詳細衝突經過及雙方責任，仍待警方與檢方調查釐清。

不過隨著事件在網路發酵，有部分看完影片的網友，對於只是行車糾紛就拿刀傷人並不領情，直接將上網在各分店刷一星，並留言「拿刀還輸」、「惡人先告狀」....等負評，其中彰化店業主也在Google評論區緊急回應，強調「本店是獨立經營的加盟店，與總店無關聯」，希望消費者謹慎發言，避免因單一事件影響無關店家。

另一家大智店業主則發出完整聲明表示，對於總店事件引發社會關注「深感震驚與遺憾」，但加盟主在營運、採購、人員訓練等方面均為獨立自主，與總店並無財務及管理上的連結。業者強調，仍會持續提供穩定品質與服務，也希望外界給予加盟店獨立檢視的機會，不要因總店個案而一併否定所有加盟店。

大智店業主發出完整聲明。圖／摘自Google評論