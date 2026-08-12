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將通勤日常變伸展台 Burberry 2026秋季形象向每一位上班族騎士致意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
格紋是Burberry的經典設計元素，散見於包款或高筒靴內側，樣式多變。圖／Burberry提供
格紋是Burberry的經典設計元素，散見於包款或高筒靴內側，樣式多變。圖／Burberry提供

在日常中如何發揮新意？Burberry近期將上班通勤設定為全新主題，描繪人們穿梭在街道或橋墩、往返工作與生活的城市風景。三位男女模特兒悉數換上了Burberry 2026秋季服裝穿梭在人潮變幻的倫敦街頭，以格紋、全新Cotswolds托特包和騎士精神，創造變化與驚喜。

該系列發表的三段各約5秒鐘的短影片，分別以影印機、橋墩、報紙為主題展現上班族的一日切片；影印機象徵了將同一事物拷貝、複製的重複性質，橋墩則展現了通勤族的穿越與流動，同時Burberry並設計了一份「騎士日報」（The Knight Times），象徵探索與知識，挖掘新知。

在本系列形象視覺中，Burberry 2026秋季系列正式登場。Gabardine材質的Foxfield風衣、尼龍Leadenham風衣與短版Mayfair短版風衣是本季重點商品，並加以格紋細節、皮革飾邊為經典設計帶來變化。更輕盈的布料、相對寬鬆的輪廓，將傳統英式的嚴謹印象得以解放，迎接身體與心靈的雙重自由，包含雙排扣Denbury大衣、Bloomsbury哈靈頓夾克、Polo衫、喀什米爾針織衫都依循了此一設計方向。

值得一提的是，三只短影片中也都選用了Burberry經典的Cotswolds托特包成為視覺亮點，Cotswolds並以俐落方正輪廓為特色，包款本季主打黑色、榛果棕色的中型款與酒紅色的小型款，皆使用素面皮革，但在金屬扣環加以交錯線條重現品牌經典格紋，低調中藏入Burberry引以為傲的騎士精神、為每一個通勤的日常喝采、勇往直前。

Burberry黑色中型格紋Cotswolds托特包，95,000元。圖／Burberry提供
Burberry黑色中型格紋Cotswolds托特包，95,000元。圖／Burberry提供

Cotswolds托特包並在包款側邊、五金細節藏入格紋設計，展現Burberry的經典英式風格。圖／Burberry提供
Cotswolds托特包並在包款側邊、五金細節藏入格紋設計，展現Burberry的經典英式風格。圖／Burberry提供

Burberry蜜金米色長版Gabardine材質Lakefield風衣，99,000元。圖／Burberry提供
Burberry蜜金米色長版Gabardine材質Lakefield風衣，99,000元。圖／Burberry提供

Burberry以通勤為主題，邀請模特兒拍攝形象視覺同時展示2026秋季服裝。圖／Burberry提供
Burberry以通勤為主題，邀請模特兒拍攝形象視覺同時展示2026秋季服裝。圖／Burberry提供

Burberry沙米色羊毛毯披肩，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙米色羊毛毯披肩，69,000元。圖／Burberry提供

Burberry 騎士 上班族

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