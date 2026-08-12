2026國際精品茶葉大賞展開評鑑 12國440件精品茶齊聚台灣

「2026國際精品茶葉大賞（GTEA）」自10日起於華山1914文化創意產業園區展開為期3天的專業評鑑，吸引台灣、日本、泰國、印度、南非、祕魯及韓國等12個國家，共計440件精品茶參賽，其中國內茶品356件、國際茶品84件。來自不同產區、品種及製茶工藝的茶品齊聚台灣，透過專業感官品評展現各自風味特色。

國際精品茶葉大賞由有限責任新北市有種茶產業運銷合作社主辦，為全台首度辦理的國際星級茶葉評鑑。台灣茶產業擁有超過百年的發展底蘊，並孕育多種具國際辨識度的特色茶品，也為台灣建立國際茶評鑑平台奠定良好基礎。本次大賞採一星至三星分級認證，以「風味理解」為核心，針對茶品完成度、穩定性及風味表現進行綜合評估，協助茶農掌握產品優勢與市場定位，也讓消費者能以更容易理解的方式認識每款茶的品質與風味。

評鑑全程採匿名盲測及評審獨立評分，沖泡條件依參賽者建議方式或ISO 3103標準辦理，並從香氣、滋味、韻味、平衡及綜合評價等五大面向檢視茶品表現。本屆邀集22位國內外茶業及跨領域專家共同評審，除講茶學院湯家鴻、英國茶學院導師Isaline Lannoy等茶業權威外，更邀請世界麵包大師賽冠軍吳寶春、米其林星級好嶼餐廳主廚李易晏及世界巧克力大賽得主吳葵妮等味覺專家，從不同感官經驗評析茶品。

評分結果及風味描述均透過數位系統統整，得獎茶品可獲得專屬風味雷達圖及風味標籤，清楚呈現茶品在香氣、滋味及韻味等面向的表現，以及花香、果香、焙火香等主要風味特色。

有種茶產業運銷合作社理事主席詹承得表示，台灣過去多以參賽者身分參與國際茶葉評鑑，優質茶品也常須送往海外取得國際認可。辦理GTEA，就是希望由台灣主動搭建具國際公信力的評鑑舞臺，匯集不同國家與產區的茶品，逐步累積跨國茶風味資料與評鑑經驗，讓臺灣不只是優質茶葉的產地，也能成為國際精品茶評鑑制度與風味語言的重要推動者。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北擁有包種茶、碧螺春、鐵觀音及東方美人茶等多元特色茶品，市府長期透過農業地方創生，支持青年團隊投入品牌創新、產業加值及國際交流。

此次由地方團隊主辦國際級評鑑，展現新北茶產業整合專業及串聯國際資源的能量。未來市府將持續連結生產、品牌、通路及國際行銷資源，協助茶農接軌國際市場，提升新北茶與台灣茶的品牌辨識度。更多資訊請至2026國際精品茶葉大賞官方網站 (https://awards.uchungtea.com/)查詢。

評鑑全程採匿名盲測及評審獨立評分，沖泡條件依參賽者建議方式或ISO 3103標準辦理。圖／新北市農業局提供