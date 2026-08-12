嘉義300歲虎爺「出差」文博會爆紅 首度走出城隍廟馬來西亞搶合作

「虎爺」也能成為國際IP？國定古蹟嘉義城隍廟供奉逾300年的虎爺，今年首度「出差」離開廟宇，現身2026台灣文博會，意外成為展場人氣焦點！嘉市府文化局培力、城事文創打造的原創IP「虎嚕」，以城隍廟虎爺信仰為創作靈感，將傳統信仰變身年輕化角色，文博會吸引大批人潮，甚至有馬來西亞單位主動上門洽談合作，讓嘉義虎爺從廟埕一路「虎」進國際市場。

文化局長謝育哲說，「虎嚕娃娃」是去年「文創＋1製造所鎮」媒合城隍廟開發的原創IP，參加文博會，特別把城隍廟虎爺請到現場，讓延續300年地方信仰第一次跨出廟宇、站上全國性文創舞台。沒想到虎爺一到文博會成為「人氣王」。謝育哲指出，現場反應熱烈，不只民眾對「虎嚕」角色及商品有興趣，連海外單位都注意到嘉義原創IP，馬來西亞單位主動詢問合作可能，讓地方信仰轉化成文化商品的成果受到國際市場關注。

城隍廟正殿旁神桌上，長年聚集多尊虎爺，姿態各異，有的伏臥、有的躍起，有的威猛、有的憨態可掬，形成獨特的虎爺群像。民間信仰，虎爺是城隍爺坐騎，也是驅邪鎮煞猛將，被視為守護孩童神祇。虎爺不只是神桌上信仰對象，承載地方民眾對平安、健康及財富的祈願。

如今，這項古老信仰被轉化成「虎嚕」IP，以更可愛、親近的角色造型重新詮釋虎爺文化。原本位在廟宇神桌旁的虎爺，變成可以抱在懷裡的娃娃，也讓年輕世代透過文創商品重新認識嘉義的信仰文化。謝育哲表示，嘉義文化創意產業真正要做的，不只是把地方文化「做成商品」，而是要讓文化形成角色、故事與品牌，進一步具備市場發展及跨域合作的可能。

他透露，未來文化局也希望協助「虎嚕」進一步朝影視化發展，讓角色不只停留在公仔、周邊商品，而能建立完整故事內容，成為具有長期發展潛力的嘉義原創IP。「城事文創」負責人王湲雅，筆名「初雲」、暱稱「洛洛」，進駐嘉義西門交誼創新所。她以地方文化作為創作素材，將廟宇信仰重新轉譯成現代角色，讓傳統文化以更貼近生活的方式進入年輕世代。今年嘉市共有4組原創IP入選2026台灣文博會「授權品牌展售」，除了「城事文創」外，還包括「圓臉人工作室」、「牙牙們的創意工作室」及「Wooso」。

國定古蹟嘉義城隍廟供奉逾300年的虎爺，今年首度「出差」離開廟宇，現身2026台灣文博會，意外成為展場人氣焦點！圖／嘉市府提供

國定古蹟嘉義城隍廟供奉逾300年的虎爺，今年首度「出差」離開廟宇，現身2026台灣文博會，意外成為展場人氣焦點！圖／嘉市府提供