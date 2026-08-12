五月天阿信現身新竹？餐酒館店長開唱爆紅 10.6萬人搶看

五月天阿信現身新竹？有網友近日在Threads分享餐酒館演出影片，一名男子從外型、歌聲到神態都神似阿信，唱「戀愛ING」還重現招牌轉圈，台下瞬間嗨翻，影片短短幾天瀏覽破10.6萬，原來這是隱逸軒隱世餐酒館店長AShin，讓不少網友驚呼「這是本人嗎？」

影片中，一名髮型與神態酷似五月天主唱阿信的男子，身穿黑色長版外套，手持麥克風賣力演唱「戀愛ING」，從歌聲、表情到舞台動作都有幾分神似；歌曲進入高潮時，他更重現阿信經典轉圈動作，台下觀眾高舉雙手、揮舞螢光棒跟著唱跳，餐酒館宛如小型演唱會。

影片在Threads曝光後掀起熱議，網友紛紛驚呼「啊新竹竟然有阿信，真ㄉ假ㄉ」、「超像…這是本人嗎」，還有人笑稱「連轉圈圈也完美還原了」，原PO也幽默回應「原來轉圈圈是重點啊！」

原PO「Maggie」表示，第一眼看到時其實滿驚訝，「本來以為只是外形神似而已」，沒想到一開口後，發現連音色都頗為相似，唱歌時的動作、表情更讓她有種「看到年輕時阿信站在舞台上」的熟悉感，因此現場觀眾聽到後都相當興奮，氣氛非常High。

這名被網友封為「新竹小阿信」的男子，其實並非刻意模仿的素人歌手，而是位於新竹市原新光三越店址「隱士餐酒館國賓店」的店長AShin。由於外型神似五月天阿信，不只客人覺得像，連店內員工平時也直接以「阿信」稱呼他，意外成為店內另一大亮點。

店長AShin表示，沒想到在Threads上反應那麼熱烈，也希望這10萬觀看的脆友們都可以蒞臨隱世餐酒館，每周除了歌手駐唱之外，周五、六還有精彩的舞團表演，除了好吃的食物、好聽的歌曲，最重要的是透過歌手的演唱及我們同仁跟現場客人間的互動，讓氛圍感提升更高的效果，隱世不單單只是餐酒館，而是結合多元化娛樂的場所。

據了解，隱士餐酒館原在台北東區發跡，業者看中新竹地區消費力及夜間餐飲市場，斥資約8000萬元進駐原新光三越店址，打造集結餐飲、包廂及Live band演出的空間，也是品牌走出台北後的首家分店。

業者指出，新竹地區科技業人口集中，不少竹科上班族下班後有聚餐、聽歌及休憩需求，因此選擇插旗新竹；試營運期間已有科技公司部門直接包下大型包廂，Live band區也吸引不少科技人下班後前來喝酒、聽歌放鬆。

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店長AShin表示，隱世餐酒館，每周除了歌手駐唱之外，周五、六還有精彩的舞團表演。記者黃羿馨／攝影

有網友近日在Threads分享餐酒館演出影片，一名男子從外型、歌聲到神態都神似阿信。圖／網友maggieccccccccc授權提供

業者指出，新竹地區科技業人口集中，不少竹科上班族下班後有聚餐、聽歌及休憩需求，因此選擇插旗新竹；試營運期間已有科技公司部門直接包下大型包廂。圖／店長提供