來點儀式感！2026七夕情人節10大禮物 第一名蟬聯兩屆冠軍

七夕禮物清單大洗牌

一年一度的浪漫七夕即將到來，許多人已經開始著手挑選情人節禮物。不管剛陷入熱戀的情侶，還是結婚多年的老夫老妻，都希望在這個充滿儀式感的日子，為另一半送上一份充滿心意的驚喜。從象徵承諾的浪漫飾品，到走實用路線的3C產品，每年都在網路上掀起一波討論熱潮。然而，面對市面上琳瑯滿目的商品，究竟該如何挑選才能既符合預算又能展現心意呢？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年盤點十大情人節禮物清單，當時由香水、3C產品與對戒包辦排行榜前三名，今年再度根據網路聲量整理最新十大排名。究竟去年的人氣禮物能否繼續穩坐榜單前段班，還是會迎來意想不到的大洗牌？最新送禮指南馬上公開！

No.10 保養品

網路聲量：891筆

近年來，隨著保養觀念普及，保養品的送禮對象也不再侷限於女性，男性保養需求逐漸增加，保濕乳液、精華液、眼霜等產品，都成為情侶間傳遞心意的新選項。此外，部分品牌也會因應情人節推出限定禮盒，從包裝設計到產品搭配都更具浪漫氛圍，讓原本偏向日常用品的保養品，多了一份送禮時的儀式感。

不過，相較於其他禮物類型，保養品更考驗送禮者對另一半的了解程度，包含膚質狀況、使用習慣，以及平時偏好的品牌，都是挑選時的重要考量。在這次的情人節禮物排行榜中，保養品雖然未擠進前段班，但仍憑藉實用性質成為網友心中不敗的選擇。相比一次性的驚喜禮物，一組符合需求的保養產品，更能讓對方感受到送禮者的細心與體貼。

No.9 情侶鞋

示意圖／ChatGPT

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網路聲量：927筆





去年尚未上榜的情侶鞋，今年首度強勢入榜，名列本次人氣第九名，人氣不容小覷。從經典帆布鞋到休閒運動鞋，不少品牌透過同款或同色系打造情侶專屬的鞋款，不僅能展現兩人之間的默契，也能為日常造型增添一致性，在低調放閃的同時，留下屬於彼此的甜蜜回憶。

不過，送鞋在傳統習俗中一直被視為送禮禁忌，因為「鞋」有「走開」或「離散」的寓意，容易讓人聯想到感情生變，因此過去不少人會避免將鞋子作為情人節禮物。然而，隨著時代觀念轉變，現代人更重視禮物的實用性與紀念價值，情侶鞋也成為兼具品味與心意的熱門選擇。若仍介意傳統說法，也可以請收禮者回贈1元，象徵這雙鞋是「買來的」，藉此化解送鞋禁忌，同時保留滿滿的祝福與心意。

No.8 皮夾

網路聲量：1,052筆

相較於鮮花或巧克力等偏向節慶氛圍的禮物，皮夾兼具實用性與高質感，不僅能讓另一半每天隨身攜帶，也讓送禮者的心意在每次使用時被想起。除了傳統長夾、中夾外，體積輕巧的零錢包與短夾等款式也逐漸受到青睞，部分品牌更推出客製化刻字的服務，讓一份原本實用的禮物，多了一層專屬紀念意義。

此外，皮夾在不少人眼中也象徵「守住財富」的寓意，除了展現送禮者的貼心，也蘊含祝福另一半事業順利、財運亨通的美好心意，因此不論是情人節、生日或紀念日，皮夾都是相當受歡迎的送禮選擇，而且送男送女都相當適合。不過，挑選皮夾時仍應留意對方平時的使用習慣，例如偏好長夾或短夾、是否習慣攜帶大量卡片，以及喜愛的顏色與品牌風格，如此才能真正送到對方的心坎裡。

No.7 包包

示意圖／shutterstock

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網路聲量：1,683筆

包包向來是情人節送禮的經典代表，不僅兼具實用性與時尚感，更能展現送禮者對另一半品味與喜好的了解。不過，觀察今年排行榜變化，包包從去年的第4名下滑至第7名，雖然名次略有退步，但仍穩居十大熱門禮物之列，顯示其在網友心中依舊占有一席之地。

近年來，包款設計愈趨多元，從容量充足的托特包、適合日常通勤的肩背包，到輕巧方便的迷你手提包，各種款式都能滿足不同穿搭風格與生活需求。挑選時若能依照對方平時的穿衣風格、使用習慣與收納需求下手，更容易討到另一半的歡心。雖然包包少了鮮花、巧克力等禮物的浪漫氛圍，卻憑藉高實用性與耐用性，成為許多人公認最不容易踩雷的情人節禮物，也讓這份心意能長久陪伴在另一半身邊。

No.6 香氛產品

示意圖／pixabay

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網路聲量：2,815筆





香氛產品近年來逐漸躍升為情人節送禮熱門選項，在2026情人節十大禮物排行榜中拿下第六名。相較於香水著重展現個人魅力，香氛蠟燭、擴香、室內噴霧等香氛產品，更偏向營造居家氛圍與生活質感，讓氣味成為兩人共同生活的一部分。無論是在家約會、放鬆休息，或是結束忙碌的一天回到家中，一抹熟悉的香氣都能帶來滿滿的療癒感，也為室內空間增添更多舒適與浪漫的氛圍。

隨著居家生活與療癒經濟盛行，市面上的香氛產品選擇也愈來愈多元。除了經典的香氛蠟燭、擴香瓶外，香氛機、香氛噴霧等商品也受到不少網友的青睞。不過，挑選香氛產品時，仍需考量另一半對氣味的接受度與使用習慣。有人偏好木質、麝香等沉穩香調，也有人喜歡花香、果香或柑橘調帶來的清新感，若能事先了解對方喜愛的香氣風格，更能降低踩雷機率，也讓這份禮物更顯貼心。

No.5 3C產品

示意圖／pixabay

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網路聲量：3,158筆

除了手機或平板電腦外，藍牙耳機、智慧手錶、相機也逐漸成為送禮首選。這類產品不僅能提升生活便利性，更能滿足娛樂、運動、工作、學習等多元需求，在日常生活中都有相當高的使用頻率，因此比起一次性的節慶禮物，更能長時間陪伴另一半，也讓送禮者的心意融入生活之中。

在挑選3C產品時，除了考量預算，也建議先了解另一半的品牌偏好、使用習慣及興趣，再挑選最符合需求的產品。像是針對經營自媒體的另一半，小巧輕便的DJI相機就會是個不錯的選擇；若對方熱愛跑步、健身或登山，智慧手錶、智慧手環除了能記錄步數、心率、睡眠品質等健康數據，也能協助掌握運動表現，兼具實用性與科技感。

值得一提的是，3C產品在這次情人節禮物排行榜中名列第五，相較去年拿下第2名，雖然排名略有下滑，但依舊穩居前段班，顯示其高實用性與價值性仍深受許多網友的青睞。

No.4 永生花

網路聲量：3,375筆

永生花在今年的情人節禮物排行榜中表現尤為亮眼，從去年第十名一舉躍升至第四名前段班，成為聲量大幅攀升的人氣黑馬。有別於傳統鮮花容易因時間流逝而凋謝，永生花又稱不凋花，透過特殊保存技術延長花朵壽命，不僅保留花瓣原有的色澤與姿態，也象徵著將愛意與美好回憶長久保存，因此廣受情侶喜愛。

永生花的設計相當多元，從花藝禮盒、玻璃罩夜燈，到客製化元素的創意款式通通有，讓原本單純的花束多了一份收藏價值。此外，永生花不需要澆水、日照，也不易產生花粉，對於生活忙碌或容易對花粉敏感的人來說，更是一項兼具美觀與便利性的甜蜜紀念。無論是擺放在房間、辦公桌或生活空間中，每次看到都能回想起送禮者的心意。雖然永生花不如3C產品具備高度實用性，但憑藉浪漫寓意、視覺吸引力與紀念價值，仍成為許多網友的送禮首選。

No.3 對戒

網路聲量：3,934筆





許多情侶在穩定交往一段時間後，會選擇在情人節、紀念日等特殊時刻，為對方送上一對專屬對戒。這不僅是一件精緻的飾品，更代表著對彼此關係的重視與承諾，透過成雙成對的戒指設計，象徵兩人之間緊密的情感連結，以及攜手走向未來的約定。因此，對戒長年以來都是情人節送禮清單中的經典選項，也是不少情侶用來記錄感情里程碑的重要信物。

不過，對戒是否適合作為情人節禮物，在網路上也引發不少討論。部分網友認為，戒指具有承諾與長久的象徵意義，不應隨意贈送，應等到求婚或確定步入婚姻階段時再挑選，才能凸顯其價值與意義；也有人認為，只要兩人感情穩定，對戒就是表達愛意與展現彼此默契的甜蜜方式，不必過度侷限於婚姻階段。正反意見在網路上掀起論戰，也讓對戒的討論熱度不斷升高，成為今年排行榜中的熱門話題之一。

No.2 對鍊

示意圖／ChatGPT

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網路聲量：5,115筆

在2026情人節十大禮物排行榜中，對鍊從去年的第六名一舉躍升至第二名，討論熱度大幅攀升，成為今年最受矚目的送禮黑馬之一。不論是掛在脖間的項鍊，還是佩戴在手上的手鍊，都反映出越來越多情侶偏好兼具日常穿搭與情感象徵的飾品，希望透過低調且富有紀念意義的配件，展現彼此之間的專屬默契。

相較於戒指需要考量戒圍尺寸，對鍊在挑選上相對容易，也更適合作為交往紀念日、情人節等重要節日的禮物。近年來，許多品牌推出簡約百搭的設計，不論是上班、外出或約會都能輕鬆搭配，在不過於張揚的情況下低調放閃，因此深受不少情侶的青睞。此外，部分品牌也提供客製化刻字服務，可將雙方姓名縮寫、紀念日期或專屬文字刻印在飾品上，讓原本精緻的配件更增添紀念價值。

No.1 香水

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網路聲量：29,700筆

冠軍揭曉！本次由香水以29,700筆網路聲量穩居第一，不僅成功蟬聯兩屆冠軍，其聲量更是與第二名拉開明顯差距，討論熱度高出近六倍之多，展現壓倒性的高人氣。對許多人而言，香水不只是提升個人魅力的時尚配件，更是一份承載情感與回憶的禮物。每當聞到熟悉的專屬香氣，往往能瞬間勾起與另一半相處的點滴，也讓香水成為最具儀式感的情人節送禮選擇之一。

除了香氣本身，香水的外型包裝也是吸引消費者的重要原因。一般來說，香水的瓶身設計都相當精美，兼具實用與顏值，當情人節禮物表心意最適合不過了。不過，香水屬於相當講究個人喜好的禮物，挑選時除了考量品牌知名度，更重要的是了解另一半平時偏好的香調與使用習慣。有人偏愛清新自然的花香調，也有人鍾情沉穩成熟的木質調，若能依照對方的個性與生活風格挑選，更能展現送禮者的細膩心思。網友表示「送香水不錯，我收到會很開心」、「香水很容易踩雷，萬一對方不喜歡那香味就無言了」、「建議直接帶對方去櫃上挑香味比較好」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月31日至2026年7月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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