有行旅／赴京都秋色 賞古剎楓紅

一名40多歲男工程師走進醫院診間，神情略顯疲憊。他原本在公司工作多年，表現穩定，熟悉部門運作，近兩年公司大量導入AI工具，但幾個月前，公司以「組織調整」為由裁減人力，他也在名單之中。失業後的他，開始睡不著，腦中不斷浮現，「是不是我已經沒用了？」想投履歷，又害怕比不上年輕人，也比不上AI，逐漸出現憂鬱、焦慮、失眠等症狀。

2026-08-12 00:19