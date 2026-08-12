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有行旅／赴京都秋色 賞古剎楓紅

聯合報／ 本報訊

十一月走進京都，走訪最美楓景，京都首屈一指的賞楓名所「東福寺」的洗玉澗溪谷，北野天滿宮西側的紅葉名勝「史跡御土居紅葉苑」，還有堪稱京都最美秋色的「永觀堂」、有北山杉之秘園之稱的「松山庭園」及僅在春秋兩季對外開「寶嚴院」的夜間點燈。

以及日本紅葉名所百選的「嵐山」、日本第一個被指定為國家史跡與特別名勝的庭園「天龍寺」、嵐山賞楓秘境而爆紅的「嵐山祐齋亭」，更特別安排極難預約的世界文化遺產「苔寺」，在一二○種青苔與紅葉交織的禪意中，洗滌心靈。旅宿安排兩間米其林一星鑰飯店，隱身鷹峯山下的「麓京都」以及緊鄰嵐山渡月橋的「MUNI KYOTO」。

有行旅「楓紅京都 住在紅葉林邊」五天四夜，十一月廿七日至十二月一日。報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

京都 賞楓 嵐山

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