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只有3天！元紀×鳥苑×芏Astēa「限量聯名餐會」享10道料理＋5杯調飲

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鳥苑「雞鬆飯」以花蓮香米釜飯炊煮，盛盤前另以炭火燻出雞油香氣。圖／元紀．台灣菜提供
鳥苑「雞鬆飯」以花蓮香米釜飯炊煮，盛盤前另以炭火燻出雞油香氣。圖／元紀．台灣菜提供

連年獲得米其林一星肯定的「元紀．台灣菜」，將於9月10日至9月12日攜手攜手燒鳥名店「鳥苑 Torien Yakitori 」、茶風味實驗室「芏 Astēa」，共同呈獻「循香入席— 元紀・台灣菜 × 鳥苑 Torien Yakitori × 芏 Astēa」3日限定餐會，共同推出10道限定料理與5杯特製調飲與茶品，即日起開放預訂。

台灣的飲食基因來自不同族群與世代的交融，講究火候的燒鳥與台灣茶調飲，同樣也是台灣人的飲食日常，此次的三方合作，也將重新定義台灣餐桌的邊界感。本次套餐，由元紀主廚李彥錡攜手鳥苑主廚湯仲鴻共同創作，鳥苑團隊更特地將店中的爐台移至元紀現場，完整復刻燒鳥店的熱烈氣氛。

套餐先由鳥苑「口水雞」與元紀「花雕水晶鴨舌」開場，前者以再製醬油與辣油調味，融入複方中藥香料；後者則將鴨舌與當歸、花雕酒慢火蒸淬，再取其天然膠質凝成晶瑩水晶凍，互為襯托。

同時並規劃元紀的「元貝四寶湯」，以及鳥苑招牌「雞肉丸」開胃；隨後還有「五柳枝八寶虱目魚」、「烤鮑魚」、「桂花魚翅金鳳翼」、「爐烤烏骨雞」等菜色，在料理中可以尋覓到台灣人熟悉的記憶與食材元素。另外，還有元紀「金蔥油燜綠竹筍」、鳥苑「雞鬆飯」，以及「麻薏滋粑」等菜色，各有不同在地特色。

佐餐飲品則由芏 Astēa 創辦人黃心皓設計，入座先以新北坪林文山包種調製的「文山包種茶通寧」迎賓；三杯搭餐調飲則順著菜單濃淡展開，各備無酒精與有酒精兩種版本。無酒精品項，包括以貴妃烏龍為基底的「茶香檳」、取南投鹿谷五崙尾凍頂烏龍調成的「鳳梨可樂達」，以及日月潭魚池紅玉白茶化為的「茶霸克」；有酒精品項，則以同樣的茶韻基底，演化而成的「茶白酒」、「竹子」與「清酒馬丁尼」。餐末則同樣以「碧螺春複方草本茶」作結。

本次聯名客座餐會自9月10日至12日於元紀．台灣菜舉行，每人4,800元，每場次限量40席，即日起開放預訂。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

「元紀・台灣菜」攜手燒鳥名店「鳥苑 Torien Yakitori 」、茶風味實驗室「芏 Astēa」共同推出《循香入席》限定餐會。圖／元紀．台灣菜提供
「元紀・台灣菜」攜手燒鳥名店「鳥苑 Torien Yakitori 」、茶風味實驗室「芏 Astēa」共同推出《循香入席》限定餐會。圖／元紀．台灣菜提供

頭盤由鳥苑「口水雞」與元紀「花雕水晶鴨舌」開場。圖／元紀．台灣菜提供
頭盤由鳥苑「口水雞」與元紀「花雕水晶鴨舌」開場。圖／元紀．台灣菜提供

鳥苑「爐烤烏骨雞」以蒜油醃漬，經低溫風乾後入爐燒烤上桌。圖／元紀．台灣菜提供
鳥苑「爐烤烏骨雞」以蒜油醃漬，經低溫風乾後入爐燒烤上桌。圖／元紀．台灣菜提供

《循香入席》限定餐會推出10 道限定料理、佐以5杯芏 Astēa 特製調飲與茶品。圖／元紀．台灣菜提供
《循香入席》限定餐會推出10 道限定料理、佐以5杯芏 Astēa 特製調飲與茶品。圖／元紀．台灣菜提供

料理 族群 米其林

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