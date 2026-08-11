Harry Winston七夕推薦 Forget-Me-Not、Belle系列 將浪漫閃耀具現

有情之人的相伴，不總求天長地久、但求真心真切。隨著七夕情人節即將來到，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓Harry Winston精選多款珠寶作品，分別以「花開有期．愛意永恆」、「思念有形．相伴常在」，以及「璀璨相映．珍藏承諾」為主題，推薦品牌旗下Lily Cluster、Forget-Me-Not、Classic、Loop與Diamond Loop多個珠寶系列，將浪漫具現為璀璨情意。

感情的甜美與花卉的芬芳是直覺式的聯想，海瑞溫斯頓Forget-Me-Not系列靈巧混搭圓形明亮式、水滴型及馬眼型切工鑽石，再點綴粉色藍寶石，將「勿忘我」的花語化為日常盛放的璀璨，此外Lily Cluster系列則以鉑金與玫瑰金描摹百合盛放的清新脫俗，運用花瓣輪廓將燦爛瞬間凝鍊為雋永珍品，令真摯於日常中定格，隨時光綿延。

從網球場上誕生的「網球手鍊」則是可日常實戴的閃耀單品，經典款的Classics系列網球手鍊錯落排列以海藍寶石、粉藍寶與璀璨鑽石，無論單戴或疊搭皆能輕快融入活力休閒或專業幹練的服裝風格；另一款輕易融入日常的還有品牌入門定位的Charms系列，以手環或項鍊為主體，隨意疊搭擴充包含HW Logo、Heart與Fifth Avenue Vault等吊飾，進而創造出獨一無二的精彩寓意，也可可自由串接成為手鍊或胸前鍊墜。

寶石的耀眼光芒一向最能見證誓言的堅貞，以傳奇骨董珠寶為靈感的Belle系列以微密釘鑲嵌襯托主鑽，凝鍊攜手未來的永恆約定。Diamond Loop與Loop 系列延伸品牌經典的水滴型切工鑽石，進而以流暢環形線條勾勒心手相繫的意象；Sparkling Cluster系列耳環則結合了藍寶石、海水藍寶與鑽石，透過漸變色彩與經典錦簇鑲嵌工藝，呈現如海浪躍起般的輕快澄澈，完美交輝出專屬彼此的璀璨承諾。

海瑞溫斯頓Charms系列（由左至右）Fifth Avenue Vault鑽石墜飾、Cluster Heart鑽石墜飾、Gates鑽石墜飾，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Charms系列HW18K黃金婚戒墜飾，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Loop系列單環鑽石耳環，鑲嵌22顆圓形明亮式切工鑽石、鉑金底座，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓勿忘我Forget-Me-Not系列粉色藍寶石鑽石墜鍊，鑲嵌6顆水滴型切工粉色藍寶石、1顆圓形明亮式切工鑽石，鉑金底座，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Classic系列網球手鍊，分別以鑽石混合鑲嵌以海藍寶石、藍寶石或粉色藍寶石，讚日常中展現色彩的活力能量。圖／Harry Winston提供