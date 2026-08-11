楊謹華大讚這套三葉草上身超顯瘦 陳華自曝現不看社群已退坑Threads

adidas Originals今夏正式推出兩大全新女性服飾支線 ：ORIGINALS SPORT（訓練系列）與 ACE BREEZE（網球時尚系列），讓女孩場上場下都能輕鬆穿出有型的運動風格。活動特別邀來影后代表楊謹華、創作歌手代表陳華，以及田徑選手廖晏均穿上全新系列的運動生活風格。

楊謹華一出場就被誇「好瘦！」，她說「我今天穿的是ORIGINALS SPORT系列，這套全身我都很喜歡，因為它非常合身，機能性非常高。大家看到我都說我好瘦，其實是這套真的很修身很顯瘦，重點是機能性也很高，像我穿它做一些瑜伽、皮拉提斯動作，延展性都很好，運動服在我身上好不好穿、好不好用感受是更明顯的」。

平常私底下如何安排自己的日常？楊謹華說「我很喜歡旅行，旅行之外，我也很喜歡宅在家裡看電影、看影集，是現在的我覺得最舒服、最喜歡的場下休閒活動。至於新的作品，據我所知下半年應該會有戲劇作品，但大家都還在努力中，現在則在拍一部新的職人劇」。

陳華穿上ACE BREEZE系列出場，搭配短上衣、短裙、短版外套還有樂福鞋，她說「我這次最喜歡的單品就是樂福鞋，有復古學院風與小清新的感覺」。談到場下喜歡的活動，陳華說「我休息時間有時候會去皮拉提斯，或是跟朋友一起去咖啡廳喝咖啡探店，這次我穿著的系列也是非常適合跟朋友出門的穿搭」。被關心肌少症問題，陳華解釋，之前是媒體誤傳，並強調「我現在已經變胖了，努力吃飯、心情愉悅，也不再看社群媒體，並且已把threads刪掉」。

正在備戰名古屋亞運的廖晏均表示，「很開心能迎來adidas Originals第一個ORIGINALS SPORT與ACE BREEZE系列，我本身就是喜歡漂漂亮亮上場的選手，我身上這套可以很簡單又漂亮的上場運動，特殊機能材質可以在活動時更快散熱和通風」。

至於場下休閒時間，廖晏均說「平常周一到周六我都花很多時間在訓練，假日休息時間我會跟家人一起出門走一走，吃吃東西，與家人相處的時光」。這次名古屋亞運她參加100公尺項目，「八年前有參加過一次，那時後年紀比較小，今年是全新的自己，我希望在亞運成績可以突破，但還是盡量不要給自己太大壓力，盡心盡力就好」。

為迎接全新系列登場，adidas Originals特別於8月13日（四）至8月16日（日），於中山商圈打造期間限定「三葉草女孩・風格能量教室」，集結運動與生活風格，adidas Originals將器械皮拉提斯、球拍運動、咖啡文化與香氛體驗一次搬進「三葉草女孩・風格能量教室」，打造結合運動、美學與生活風格的體驗空間，同時還可一覽ORIGINALS SPORT與ACE BREEZE兩大全新女性系列服飾。

三葉草女孩・風格能量教室 地址：台北市中山區中山北路二段48巷10號 營業時間： 8/13（四）-8/14（五）11:00－17:00 8/15（六）-8/16（日）12:00 - 18:00 ※部分區域開放參觀

楊謹華穿ORIGINALS SPORT系列，下身套上牛仔褲又是另一種型格。圖／adidas Originals提供

楊謹華穿ORIGINALS SPORT系列，她讚說「這套真的很修身很顯瘦，重點是機能性也很高」。圖／adidas Originals提供

田徑選手廖晏均正備戰名古屋亞運。圖／adidas Originals提供

平日長時間訓練的田徑選手廖晏均，假日時光享受與家人出門走走的共聚時間。圖／adidas Originals提供

陳華穿上ACE BREEZE系列。圖／adidas Originals提供

陳華穿上ACE BREEZE系列，其中樂福鞋是她最愛單品。圖／adidas Originals提供