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楊謹華大讚這套三葉草上身超顯瘦 陳華自曝現不看社群已退坑Threads

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
楊謹華身著ORIGINALS SPORT系列。圖／adidas Originals提供
楊謹華身著ORIGINALS SPORT系列。圖／adidas Originals提供

adidas Originals今夏正式推出兩大全新女性服飾支線 ：ORIGINALS SPORT（訓練系列）與 ACE BREEZE（網球時尚系列），讓女孩場上場下都能輕鬆穿出有型的運動風格。活動特別邀來影后代表楊謹華、創作歌手代表陳華，以及田徑選手廖晏均穿上全新系列的運動生活風格。

楊謹華一出場就被誇「好瘦！」，她說「我今天穿的是ORIGINALS SPORT系列，這套全身我都很喜歡，因為它非常合身，機能性非常高。大家看到我都說我好瘦，其實是這套真的很修身很顯瘦，重點是機能性也很高，像我穿它做一些瑜伽、皮拉提斯動作，延展性都很好，運動服在我身上好不好穿、好不好用感受是更明顯的」。

平常私底下如何安排自己的日常？楊謹華說「我很喜歡旅行，旅行之外，我也很喜歡宅在家裡看電影、看影集，是現在的我覺得最舒服、最喜歡的場下休閒活動。至於新的作品，據我所知下半年應該會有戲劇作品，但大家都還在努力中，現在則在拍一部新的職人劇」。

陳華穿上ACE BREEZE系列出場，搭配短上衣、短裙、短版外套還有樂福鞋，她說「我這次最喜歡的單品就是樂福鞋，有復古學院風與小清新的感覺」。談到場下喜歡的活動，陳華說「我休息時間有時候會去皮拉提斯，或是跟朋友一起去咖啡廳喝咖啡探店，這次我穿著的系列也是非常適合跟朋友出門的穿搭」。被關心肌少症問題，陳華解釋，之前是媒體誤傳，並強調「我現在已經變胖了，努力吃飯、心情愉悅，也不再看社群媒體，並且已把threads刪掉」。

正在備戰名古屋亞運的廖晏均表示，「很開心能迎來adidas Originals第一個ORIGINALS SPORT與ACE BREEZE系列，我本身就是喜歡漂漂亮亮上場的選手，我身上這套可以很簡單又漂亮的上場運動，特殊機能材質可以在活動時更快散熱和通風」。

至於場下休閒時間，廖晏均說「平常周一到周六我都花很多時間在訓練，假日休息時間我會跟家人一起出門走一走，吃吃東西，與家人相處的時光」。這次名古屋亞運她參加100公尺項目，「八年前有參加過一次，那時後年紀比較小，今年是全新的自己，我希望在亞運成績可以突破，但還是盡量不要給自己太大壓力，盡心盡力就好」。

為迎接全新系列登場，adidas Originals特別於8月13日（四）至8月16日（日），於中山商圈打造期間限定「三葉草女孩・風格能量教室」，集結運動與生活風格，adidas Originals將器械皮拉提斯、球拍運動、咖啡文化與香氛體驗一次搬進「三葉草女孩・風格能量教室」，打造結合運動、美學與生活風格的體驗空間，同時還可一覽ORIGINALS SPORT與ACE BREEZE兩大全新女性系列服飾。

三葉草女孩・風格能量教室

地址：台北市中山區中山北路二段48巷10號

營業時間：

8/13（四）-8/14（五）11:00－17:00

8/15（六）-8/16（日）12:00 - 18:00

※部分區域開放參觀

楊謹華穿ORIGINALS SPORT系列，下身套上牛仔褲又是另一種型格。圖／adidas Originals提供
楊謹華穿ORIGINALS SPORT系列，下身套上牛仔褲又是另一種型格。圖／adidas Originals提供

楊謹華穿ORIGINALS SPORT系列，她讚說「這套真的很修身很顯瘦，重點是機能性也很高」。圖／adidas Originals提供
楊謹華穿ORIGINALS SPORT系列，她讚說「這套真的很修身很顯瘦，重點是機能性也很高」。圖／adidas Originals提供

田徑選手廖晏均正備戰名古屋亞運。圖／adidas Originals提供
田徑選手廖晏均正備戰名古屋亞運。圖／adidas Originals提供

平日長時間訓練的田徑選手廖晏均，假日時光享受與家人出門走走的共聚時間。圖／adidas Originals提供
平日長時間訓練的田徑選手廖晏均，假日時光享受與家人出門走走的共聚時間。圖／adidas Originals提供

陳華穿上ACE BREEZE系列。圖／adidas Originals提供
陳華穿上ACE BREEZE系列。圖／adidas Originals提供

陳華穿上ACE BREEZE系列，其中樂福鞋是她最愛單品。圖／adidas Originals提供
陳華穿上ACE BREEZE系列，其中樂福鞋是她最愛單品。圖／adidas Originals提供

「三葉草女孩・風格能量教室」期間限定展開。圖／adidas Originals提供
「三葉草女孩・風格能量教室」期間限定展開。圖／adidas Originals提供

楊謹華

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