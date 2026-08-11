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BTS全員化身AI領航員！Gemini合作影片曝光 ARMY敲碗「成員聲音」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
BTS正式成為Google Gemini全球官方代言人。圖／摘自@googlegemini
BTS正式成為Google Gemini全球官方代言人。圖／摘自@googlegemini

Google旗下生成式AI助理Gemini與全球人氣韓團BTS合體了！最新合作影片正式曝光，繼前導短片以「聽聲不見人」的神秘方式吊足粉絲胃口後，這次終於讓BTS全體成員帥氣登場，化身AI體驗者，透過一連串日常情境，展現Gemini如何從「回答問題的AI」，進一步成為陪伴使用者探索、學習與創作的智慧夥伴。

影片一開場便以RM的磁性口白「Every journey starts with a question.」揭開序幕，點出每段旅程都源自你所提出的問題。隨後，BTS成員們陸續拋出各種生活與自我探索的提問，從「我們現在想說什麼故事？」到「舞台之外，我們想成為什麼樣的人？」，將AI應用拉回使用者最真實的好奇心。

其中，Gemini的多模態與語言能力成為影片亮點之一。面對BTS全球粉絲跨越不同語言與文化的情境，影片透過翻譯、語音理解等元素，呈現AI協助使用者跨越語言隔閡的可能性；另一方面，從學習新技能、改善運動表現，到探索個人興趣，也讓Gemini不再只是「有問有答」的聊天工具，而是能根據使用者目標提供建議的AI夥伴。

影片尾聲更以「Help me start」、「Help me improve」、「Help me explore」、「Help me learn」、「Help me translate」等關鍵字，快速串起Gemini的應用場景，從啟動一項新計畫、持續精進，到搜尋探索與語言轉換，展現AI逐漸融入日常生活的產品想像。

影片最後一句「Look what you can do.」，沒有強調Gemini本身有多強，而是把焦點重新放回使用者需求身上，展現的是AI的價值不只是提供答案，而是讓每個人的想法有機會被放大、延伸並真正付諸行動。

隨著BTS與Gemini合作內容陸續曝光，粉絲們也開始敲碗更進一步的玩法，包括將BTS成員聲音融入Gemini、打造更具互動性的粉絲體驗等。雖然目前Google尚未公布更多BTS專屬AI功能，但不只是ARMY，任何對AI有興趣的人都應該持續關注！

Google上週在美國拉斯維加斯超大型地標 「Sphere」外牆播放與BTS合作的宣傳預告影片。圖／摘自@googlegemini
Google上週在美國拉斯維加斯超大型地標 「Sphere」外牆播放與BTS合作的宣傳預告影片。圖／摘自@googlegemini

Google上週在美國拉斯維加斯超大型地標 「Sphere」外牆播放與BTS合作的宣傳預告影片。圖／摘自@googlegemini
Google上週在美國拉斯維加斯超大型地標 「Sphere」外牆播放與BTS合作的宣傳預告影片。圖／摘自@googlegemini

Gemini Google BTS 防彈少年團

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