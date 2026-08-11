澎湖雙心石滬變比薩！必勝客「雙心XO海鮮比薩」買1送5 只賣14天

一年一度的七夕情人節即將到來，必勝客將台灣代表性的浪漫地標「澎湖雙心石滬」化身為美味比薩，推出七夕限定「雙心XO海鮮比薩」，以雙心石滬的經典造型為基礎，搭配鹹香的小卷XO醬作為基底，並鋪上魷魚圈、番茄、蔥花，以及米粉等配料，交織出豐富又具層次的海鮮滋味。雙心芝心餅皮則將芝心起司完整包覆於餅皮中，再撒上帕瑪森起司烘烤，堆疊濃厚奶香。

「雙心XO海鮮比薩」自即日起至8月24日限時14天販售，單點售價 429元、外帶買大送大849元，還可限時搭配買1送5方案，外帶一個大比薩，就贈送2個小比薩、2份副食與可樂1.25L。

針對七夕情人節，「日本橋海鮮丼辻半」於8月17日至8月23日，同步推出七夕活動，來店消費不限金額，即贈限量「金平糖」，每人1包；單筆消費滿1,000元，再加贈「干貝鮮蝦茶碗蒸」電子兌換券。在9月3日前，於「金子半之助」、「日本橋海鮮丼辻半」指定門市消費滿額，即可獲得刮刮卡，有機會抽中「哩程數52,000點」，等同台北－大阪雙人來回機票；另有5,000元、2,000元、1,000元的品牌儲值金等不同贈禮。

日本橋海鮮丼辻半推出七夕滿額活動。圖／日本橋海鮮丼辻半提供