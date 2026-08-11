大江購物中心主題餐廳區1200坪大改裝 預告2027年引進大型自助餐廳

桃園大江購物中心四樓主題餐廳區暌違16年首度啟動1200坪大規模改裝，集結桃園獨家樂天皇朝、YABI KITCHEN及高麗園等餐飲品牌，並引進金石堂、電輔車專賣店SOKER、HOBBY WORLD等生活與IP潮流品牌，同時預告2027年將再引進知名餐飲集團旗下大型自助餐廳。

深耕桃園在地超過25年的大江購物中心指出，現代購物中心逐步發展為融合餐飲、休閒、娛樂、閱讀與社交的生活據點，這次大改裝以「城市驛站」為全新定位，串聯餐飲、娛樂、閱讀與休閒機能，打造悠遊的生活遊逛街城，藉此升級商場體驗、延長顧客停留時間，進一步擴大聚客效益與消費商機。

其中，四樓主題餐廳區歷經六個多月封板改裝，將於八月初陸續開幕，集結桃園獨家品牌樂天皇朝、YABI KITCHEN，還有全新店裝回歸的高麗園、MO-MO-PARADISE、古拉爵等知名連鎖餐飲品牌。歡慶開幕，各品牌將推出限定優惠及大江店專屬餐點；此外，持大江玉山聯名卡於館內餐飲店櫃消費滿1,000元，可享120元電子現金券回饋，每卡每月最高回饋480元。

「樂天皇朝」正式跨出雙北，全台第四家分店插旗桃園大江國際購物中心，預計於8月21日試營運、8月26日正式開幕。開幕首三日（8月26日至8月28日）凡出示身分證件，最高四人同行可享7折優惠；8月29日至9月11日期間，推出大江店限定、只送不賣的「海皇酸辣小籠包」，只要點招牌八色小籠包即免費贈送。

韓式料理品牌「高麗園」店裝融入韓國傳統市場意象，營造濃厚韓國街區氛圍。大江店同步推出全新升級「暢享和牛」菜單，加價170元即可無限享用澳洲M8-9和牛尖脊肉、和牛五花及和牛前腿芯等頂級肉品，並推出大江店限定餐點「韓式雪花炸雞」，提供消費者更豐富的韓式燒肉饗宴。

桃園首店、全台第三家分店「YABI KITCHEN」大江店同步推出限定餐點「是拉差楓糖炸雞」；歡慶開幕，即日起至31日來店消費不限金額即可獲贈YABI酬賓券300元一份。

新櫃還有電動二輪專門品牌「SOKER」提供電輔車、電動滑板車等綠色移動選擇；「HOBBY WORLD」集結模型、動漫、公仔及收藏玩具，滿足模型玩家與收藏族群需求；潮流選物品牌「POP JOY」匯聚國內外人氣IP周邊與療癒系商品；深耕玩具市場多年的「SANKOU三口玩具」則引進益智玩具、親子桌遊及熱門玩具品牌，提供親子家庭更多元的選擇。「金石堂」以桃園全新概念店亮相，規劃閱讀選書、文創設計、親子童書及質感文具等專區，打造結合閱讀與生活美學的複合式書店。

「樂天皇朝」桃園獨家進駐大江購物中心，預計於8月21日試營運、8月26日正式開幕。圖／大江購物中心提供

「SOKER」電動二輪專賣品牌進駐。圖／大江購物中心提供

「SANKOU三口玩具」引進熱門玩具與IP盲盒商品。圖／大江購物中心提供