山巒餘暉之美隨身攜帶！蕭邦Alpine Eagle換新色 超薄8毫米運動優雅

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）備受喜愛的Alpine Eagle系列推出全新作品，以全新「Mountain Glow（山巒餘暉）」香檳色表盤，以及Lucent Steel™精鋼搭配18K黃金表圈的雙色設計，從色彩與材質重新詮釋現代運動腕表美學。

Alpine Eagle的靈感源自Scheufele家族三代傳承，2019年正式推出，將自然意象、家族精神與現代製錶技術融為一體；系列採用的Lucent Steel™含高比例循環再造物料，並透過Alpine Eagle基金會支持阿爾卑斯山生態保育，讓腕錶在運動風格之外，也延續品牌對永續理念的重視。

全新「Mountain Glow」表盤取材自阿爾卑斯山巔沐浴夕陽時的金色光影，並延續系列標誌性的放射紋理，呼應雄鷹虹膜意象；白金指針、數字與時標覆以Grade X1 Super-LumiNova®夜光塗層，兼具辨識度與實用性。Alpine Eagle 41 XPS以41毫米表徑、僅8毫米的超薄厚度打造俐落輪廓，搭配重新設計的Lucent Steel™精鋼鏈帶，展現輕盈而精緻的配戴質感。腕表搭載厚度僅3.30毫米的L.U.C 96.40-L自動上鍊機芯，配備22K金微型擺陀與Chopard Twin雙發條盒技術，可提供65小時動力儲存。

Alpine Eagle系列同步迎來雙色款Alpine Eagle 41，以Lucent Steel™精鋼搭配符合倫理標準的18K黃金表圈，配Bernina Grey灰色表盤襯托金色時標與指針，搭載Chopard 01.01-C自動上鍊機芯，具備60小時動力儲存及100米防水性能。

Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼表殼、L.U.C 96.40-L型自動上鏈機械機芯，106萬2,000元。圖／蕭邦提供