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adidas大玩台味美學 城市限定「珍奶、微糖少冰、會員載具」融入設計
adidas城市限定系列再度從台北在地日常汲取靈感，將大眾最熟悉的手搖飲文化轉化為設計，推出涵蓋鞋款、短袖上衣與帽款的珍珠奶茶主題系列。
這系列亮點為以經典手搖飲「珍珠奶茶」為靈感打造的TAIPEI BUBBLE TEA運動休閒鞋，鞋身以奶茶色為基底，搭配白色經典三線及焦糖色鞋底，再現珍珠奶茶的層次色調。鞋後跟更加入帶有珍珠光澤感的TAIPEI字樣，將台北街頭隨處可見的飲料文化轉化為設計細節。
此外，鞋墊亦藏入台式點餐密碼，左腳印上「微糖少冰」、右腳則為「會員載具」，搭配活潑的珍珠奶茶角色插畫，從內到外充滿趣味巧思。鞋款並附贈一組奶茶色麻花鞋帶，將珍珠奶茶插畫與熟悉用語延伸至鞋帶設計，可依照造型自由替換，在日常鞋型中添加專屬於台北日常的玩味亮點。
全新城市限定系列服飾同步推出黑色與奶茶色短袖上衣，正面以adidas標誌點綴，背面則大面積呈現復古風格的珍珠奶茶擬人插畫。活潑的珍奶杯角色搭配「BUBBLE TEA」、「微糖少冰」與「會員載具」等字樣，為日常造型注入充滿共鳴的台味特色。
同系列帽款亦推出黑色與奶茶色雙色，帽身正面以細緻刺繡呈現俏皮珍珠奶茶角色，側邊搭配adidas標誌。從鞋款、短袖上衣到帽款，全系列透過百搭的奶茶色與黑色貫穿，以輕鬆有趣的設計語彙，打造台味日常風格。adidas全新珍珠奶茶城市限定系列已於全台門市及官方購物網站上市。
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