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第二屆500甜名單8月21日即將公布！蔡康永：甜點是非常厲害的社交工具和話題

聯合報／ 記者楊偉成顏甫珉／即時報導
第二屆500甜公布50位評審名單。 圖／500甜提供
第二屆500甜公布50位評審名單。 圖／500甜提供

指標媒體《500輯》自去年籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，不僅榜單別開生面，呈現了台灣在甜食文化上的強大創造力；集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物的甜點派對，都為這份台灣最完整的甜點指南增添話題。

從精緻餐桌的500盤到庶民美味的500碗，500輯在記錄台灣味覺風景的路上從未停止腳步。而在去年，終於以療癒人心的甜點，拼上這幅飲食地景中最不可或缺的終極版圖。甜點從不只是餐後的句號，它是融合了中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官語言，更是承載你我生活感觸的文化載體。今年，500甜邁入第二屆，將延續這份甜蜜記憶，以更深刻的視角，繼續譜寫屬於台灣人的私房味覺風景，讓這份溫暖人心的力量更臻完整。

延續去年「只問療癒、不拚排場」的初心，第二屆500甜帶著更強大的星級評審陣容登場，再度擴大跨界版圖，邀集頂尖料理人、資深饕客、藝術時尚與娛樂影劇等領域的50位意見領袖。他們以挑剔的味蕾與感性的生活品味，各自交出心中的私房甜蜜清單，完整名單即將在8月21日周五全面發布。

感受安心與舒心 才叫做好的甜點

第二屆500甜即將登場。圖／500甜提供
第二屆500甜即將登場。圖／500甜提供

曾獲得世界咖啡沖煮大賽冠軍頭銜、VWI創辦人王策表示：「甜點與空間往往能溫柔地接住人的煩躁，是靈魂一個短暫轉換心情的庇護所。擔任500甜評審最開心的事，就是我不用管別人、完全以愛好者的身分用主觀喜好推薦。」人氣逐年攀升的影歌雙棲藝人宋柏緯則說：「甜點是很直接的快樂，不需要解釋，不需要理由。人生很多事情要等、要努力才有回報，但甜點就是當下的答案。」去年投票給義美小泡芙引發話題的Restaurant A主廚黃以倫認為：「對於網友的意見，我覺得只要這道甜點能夠讓你覺得安心或舒心，其實都會產生跟自己記憶或是生活習慣的連結感。沒有一定要非常高級、貴重的甜點，才叫作好的甜點。」

蔡康永去年在頒獎典禮上以「甜點，讓人有值得墮落的理由。」成為金句，第二次擔任500甜評審的他分享：「對我來說，很專心地寫作一陣子之後，腦子好像空了，就會想要吃一點甜，以前最愛栗子蒙布朗，現在的年紀和健康狀態，已被醫生限制攝取糖分，那就吃冰棒。」並補充：「甜點是非常厲害的社交工具和話題，上門作客帶一盒當下流行的甜甜圈或千層蛋糕，或者主人準備好這些甜點待客，都會讓人覺得很有心；其他客人也會很高興不用自己去排隊就吃到當紅甜點。我覺得甜點帶來的價值不只是分食，更是這個付出的心力。」

500甜2026甜點派對　8/21~23松山文創2號倉庫

第二屆500甜限定派對規模再進化，場地移至面積更大的松山文創園區2號倉庫，不僅是一場療癒味蕾的難得集會，更是各大名店與500甜攜手玩心大開的創新舞台，共有超過30多間甜點品牌與合作品牌共同出攤，還有超過10多款只在現場現身的限定口味與聯名企畫。

請追蹤500輯官方社群的最新消息，現在就預留時間，購買這張通往甜蜜世界的入場券，和我們一起見證台灣甜點文化的里程碑。

第二屆500甜合作夥伴。圖／500甜提供
第二屆500甜合作夥伴。圖／500甜提供

500甜2026甜點派對

日期：2026/8/21-23（五至日）

時間：

8/21（五）16:00-20:00

8/22（六）11:00-18:00

8/23（日）11:00-18:00

活動地點：松山文創園區2號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價說明：單人票200元、All-Star 全明星套票禮盒1,099元

購票網址：https://500sweets.udn.com/

＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook、Instagram專頁公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終權利。

甜點 蔡康永 社交

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