哆啦A夢現身「和牛涮、聚」！超萌圍兜、吊飾、環保袋通通帶回家

王品集團旗下「聚 日式鍋物」與「和牛涮 日式鍋物放題」，首度與日本人氣動漫「哆啦A夢」攜手合作。即日起到店消費滿額，即可獲任意開鍋卡，有機會抽中「哆啦A夢馬上開動碗」、「哆啦A夢口袋小吊飾」；另外還推出「哆啦A夢設計款環保袋」、「哆啦A夢造型圍兜」等周邊與聯名餐點，各門市也將化身哆啦A夢主題店，讓粉絲沉浸在哆啦A夢的世界之中。

本次「聚」與「和牛涮」攜手哆啦A夢打造一系列聯名活動。即日起到9月30日期間，到「聚」與「和牛涮」內用消費滿1,290元，即可獲限量開鍋卡，張張有獎，有機會帶走可愛爆棚的「哆啦A夢馬上開動碗」、「哆啦A夢口袋小吊飾」，還有富士肉肉山、日本A5和牛等不同獎項。針對王品瘋美食會員，再加碼送兩品牌通用、每張面額129元的現金券8張。另外，即日起到9月30日，到兩品牌消費2客單人套餐以上，即可以129元加購「哆啦A夢環保購物袋」，共有穿透環款、哆啦A夢&哆啦美兩種造型。

8月12日至9月30日，兩品牌也推出不同的主題餐點。「聚」推出「超濃郁！起司牛奶湯」，加入白切達乾酪、切達起司增添乳香與濃郁度，點購即加贈「哆啦A夢款圍兜」；同時點購日本國產牛、龍蝦海鮮盛宴2款主餐，則可搭配「哆啦A夢可愛小卡裝飾」。至「和牛涮」點購和牛壽喜燒雙吃，同樣可獲得「哆啦A夢款圍兜」。同時雙品牌的自助吧，皆同步供應「哆啦A夢魚餅」、「哆啦A夢杯裝霜淇淋」，尤其霜淇淋更以藍色色澤呼應哆啦A夢主題。

活動期間，「聚」與「和牛涮」全台51間門市同步變身，從門市門口、自助吧、牆面佈置都有哆啦A夢出沒，讓粉絲們盡情打卡拍照。

哆啦A夢杯裝霜淇淋，從顏色到杯身設計都可見到哆啦A夢元素。圖／王品提供

點購指定鍋物，就可獲得「哆啦A夢款圍兜」。記者陳睿中／攝影

自助吧同步供應「哆啦A夢魚片」。記者陳睿中／攝影

活動期間推出「哆啦A夢馬上開動碗」、「哆啦A夢口袋小吊飾」、「哆啦A夢設計款環保袋」等不同的主題周邊。圖／王品提供