孫鍾元再度入鏡Blancpain形象影片 暢談經營團隊理念與生活藝術精神

瑞士頂級製表品牌BLANCPAIN慶祝「生活藝術精神40周年」，推出全球影片企劃。最新企劃邀請了日前訪台的韓國米其林星級主廚孫鍾元入鏡，透過料理對細節的講究，致敬品牌自1735年創立至今的初心與堅持。

在近2分鐘的影片中孫鍾元接受Blancpain採訪時謙虛表示，如果沒有他的團隊，那麼他什麼也無法完成，同時他並以手表機芯譬喻，就像團隊中的每個成員都在自己的位置上不斷精進，才能提供讓人難忘的美味料理。

影片中孫鍾元並配戴了新款Villeret系列的Ultraplate超薄腕表。表款採用了溫潤、帶有豐富美味聯想的鮭魚色面盤，38毫米恰到好處的中性比例不僅跳脫性別框架，同時也像是Fine Dining的完美平衡，表款動力則使用了Blancpain自製的1150自動上鍊機芯，提供長達100小時動力儲存，也就是即便在周五時摘下表款、表款在充足動力的前提下，來到下周一時也能精準運作，適合三天左右的小旅行與假期。

Blancpain並同步發表了29毫米的Villeret月相表，採用18K紅金表殼並在時標與表圈鑲嵌鑽石，搭載913QL機芯，兩款設計都配備免工具快拆表帶系統，方便隨意更換風格，也可成為伴侶共享生活、紀念重要時刻的品味共鳴；全新Ultraplate超薄腕表提供精鋼與紅金款，訂價自33萬6,000元起，29毫米的Villeret月相表訂價則約76萬6,000元，在簡約雋永間，展現頂級製表、Fine Dining與生活藝術的風格交集。

中性尺寸的精緻手表如Blancpain Villeret 29.2毫米月相表、38毫米的Ultraplate超薄表，正可成為伴侶間紀念情意的重要選擇。圖／Blancpain提供

孫鍾元在Blancpain最新影片中配戴了新款鮭魚色面盤，展現細膩手藝。圖／Blancpain提供

Blancpain Villeret月相表，29.2毫米，76萬6,000元。圖／Blancpain提供