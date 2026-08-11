快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

迪麗熱巴化身豔演黑珍珠女神 MIKIMOTO最新形象美極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全球代言人迪麗熱巴演繹Mikimoto M Collection全新形象。圖／MIKIMOTO提供
全球代言人迪麗熱巴演繹Mikimoto M Collection全新形象。圖／MIKIMOTO提供

珍珠珠寶不再只是溫柔優雅的代名詞。日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO推出全新M Collection形象企劃，由全球代言人迪麗熱巴擔綱演繹，以一襲俐落黑色長裙搭配南洋黑珍珠珠寶，在幽深光影中展現冷豔又摩登的姿態，為經典珍珠注入更鮮明的時尚個性。

M Collection的設計靈感來自MIKIMOTO品牌名稱的首字母「M」，將字母輪廓轉化為珠寶造型，以簡潔線條與立體結構勾勒出鮮明輪廓，並透過精準比例讓珍珠成為視覺焦點，讓M字母不只是品牌識別，更成為珠寶設計本身。系列透過更率性、鮮明的造型，將珍珠從傳統優雅框架中解放，走進當代日常，也讓珍珠珠寶多了一種俐落而自信的時髦表情。

有別於傳統珍珠珠寶偏向柔美、典雅的印象，M Collection以俐落結構與建築感線條重新詮釋珍珠，搭配鑽石細緻鋪鑲，在剛與柔之間取得平衡，呈現更具現代感的奢華風格。此次迪麗熱巴演繹的作品以碩大圓潤的南洋黑珍珠，搭配銀白色金屬與鑽石光芒，形成強烈視覺對比；墜鍊、耳環與戒指隨著光影流動，將珍珠的經典光澤與俐落輪廓結合，凸顯南洋黑珍珠沉靜而神秘的光澤，展現MIKIMOTO對現代珍珠珠寶的全新想像。

Mikimoto M Collection耳環，18K白金鑲嵌南洋黑珍珠及鑽石，31萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto M Collection耳環，18K白金鑲嵌南洋黑珍珠及鑽石，31萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto M Collection墜鍊，黑銠銀鑲嵌日本Akoya珍珠，24,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto M Collection墜鍊，黑銠銀鑲嵌日本Akoya珍珠，24,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto M Collection墜鍊，18K白金鑲嵌南洋黑珍珠及鑽石，24萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto M Collection墜鍊，18K白金鑲嵌南洋黑珍珠及鑽石，24萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供

Mikimoto Logo Collection手鐲，18K白金鑲嵌南洋黑珍珠及鑽石，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Logo Collection手鐲，18K白金鑲嵌南洋黑珍珠及鑽石，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

迪麗熱巴

延伸閱讀

Chaumet藍寶石、神秘鑽石藏專屬告白獻七夕 情侶疊戴書寫獨一無二故事

小包正夯！Bottega Veneta全新迷你包、太陽眼鏡 形塑夏日造型美

金泰亨紐約街拍超帥包包找到了 CELINE雙肩包大容量也能背出時髦感

甜酷兼具：從ROSÉ腳上的Speedcat Etoile 到勃肯鞋與Repetto共創聯名

相關新聞

「韓國藝匠」無預警倒閉！準新人急跳腳 同業暖心伸援：免費提供婚紗救急

知名婚紗品牌「韓國藝匠」近日驚傳負責人失聯、門市停止營運，不少已付費預約拍攝婚紗的準新人擔心權益受損，甚至可能面臨婚期將近卻無法拍攝、取件的窘境，其中台中分店早在今年4月就已關門，引發消費者關注。對此，有同業暖心伸出援手，宣布將提供「免費婚紗」給有急需的新娘，消息在社群曝光引起網友熱議。

只有3天！元紀×鳥苑×芏Astēa「限量聯名餐會」享10道料理＋5杯調飲

連年獲得米其林一星肯定的「元紀．台灣菜」，將於9月10日至9月12日攜手攜手燒鳥名店「鳥苑 Torien Yakitori 」、茶風味實驗室「芏 Astēa」，共同呈獻「循香入席— 元紀・台灣菜 × 鳥苑 Torien Yakitori × 芏 Astēa」3日限定餐會，共同推出10道限定料理與5杯特製調飲與茶品，即日起開放預訂。

Harry Winston七夕推薦 Forget-Me-Not、Belle系列 將浪漫閃耀具現

有情之人的相伴，不總求天長地久、但求真心真切。隨著七夕情人節即將來到，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓Harry Winston精選多款珠寶作品，分別以「花開有期．愛意永恆」、「思念有形．相伴常在」，以及「璀璨相映．珍藏承諾」為主題，推薦品牌旗下Lily Cluster、Forget-Me-Not、Classic、Loop與Diamond Loo...

楊謹華大讚這套三葉草上身超顯瘦 陳華自曝現不看社群已退坑Threads

adidas Originals今夏正式推出兩大全新女性服飾支線 ：ORIGINALS SPORT（訓練系列）與 ACE BREEZE（網球時尚系列），讓女孩場上場下都能輕鬆穿出有型的運動風格。活動特別邀來影后代表楊謹華、創作歌手代表陳華，以及田徑選手廖晏均穿上全新系列的運動生活風格。

BTS全員化身AI領航員！Gemini合作影片曝光 ARMY敲碗「成員聲音」

Google旗下生成式AI助理Gemini與全球人氣韓團BTS合體了！最新合作影片正式曝光，繼前導短片以「聽聲不見人」的神秘方式吊足粉絲胃口後，這次終於讓BTS全體成員帥氣登場，化身AI體驗者，透過一連串日常情境，展現Gemini如何從「回答問題的AI」，進一步成為陪伴使用者探索...

山巒餘暉之美隨身攜帶！蕭邦Alpine Eagle換新色 超薄8毫米運動優雅

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）備受喜愛的Alpine Eagle系列推出全新作品，以全新「Mountain Glow（山巒餘暉）」香檳色表盤，以及Lucent Steel™精鋼搭配18K黃金表圈的雙色設計，從色彩與材質重新詮釋現代運動腕表美學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。