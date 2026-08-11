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迪麗熱巴化身豔演黑珍珠女神 MIKIMOTO最新形象美極了
珍珠珠寶不再只是溫柔優雅的代名詞。日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO推出全新M Collection形象企劃，由全球代言人迪麗熱巴擔綱演繹，以一襲俐落黑色長裙搭配南洋黑珍珠珠寶，在幽深光影中展現冷豔又摩登的姿態，為經典珍珠注入更鮮明的時尚個性。
M Collection的設計靈感來自MIKIMOTO品牌名稱的首字母「M」，將字母輪廓轉化為珠寶造型，以簡潔線條與立體結構勾勒出鮮明輪廓，並透過精準比例讓珍珠成為視覺焦點，讓M字母不只是品牌識別，更成為珠寶設計本身。系列透過更率性、鮮明的造型，將珍珠從傳統優雅框架中解放，走進當代日常，也讓珍珠珠寶多了一種俐落而自信的時髦表情。
有別於傳統珍珠珠寶偏向柔美、典雅的印象，M Collection以俐落結構與建築感線條重新詮釋珍珠，搭配鑽石細緻鋪鑲，在剛與柔之間取得平衡，呈現更具現代感的奢華風格。此次迪麗熱巴演繹的作品以碩大圓潤的南洋黑珍珠，搭配銀白色金屬與鑽石光芒，形成強烈視覺對比；墜鍊、耳環與戒指隨著光影流動，將珍珠的經典光澤與俐落輪廓結合，凸顯南洋黑珍珠沉靜而神秘的光澤，展現MIKIMOTO對現代珍珠珠寶的全新想像。
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