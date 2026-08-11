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免進球場也能沉浸看MLB！戴上Vision Pro享受Apple TV《週五棒球夜》

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《週五棒球夜》將從8月28日起在Apple Vision Pro上開播。圖／Apple提供
《週五棒球夜》將從8月28日起在Apple Vision Pro上開播。圖／Apple提供

Apple與美國職業棒球大聯盟（MLB）宣布9月《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）賽程，2026年例行賽期間，每週五將於Apple TV串流播出雙重賽，全球60個國家與地區的訂閱者都能收看。除了高規格製作與專業球評陣容，今年更首度將《週五棒球夜》帶進Apple Vision Pro，以Apple Immersive提供沉浸式賽事直播。

Apple Vision Pro用戶自8月28日起，可透過180度視野、8K 3D影片觀看《週五棒球夜》直播，首場選定紅襪對洋基的經典宿敵戰，觀眾可從特殊攝影機視角感受打席攻防、全壘打牆前的關鍵守備，以及球員在休息區慶祝的精彩畫面。

這場轉播將由賽事播報Paul Severino、球評Xavier Scruggs和場邊記者Michelle Margaux帶來專屬講評，也會加入特別製作的重播、沉浸式圖示資訊與先發陣容、球員數據浮現眼前，搭配全景聲麥克風及空間音訊，完美還原球場現場氛圍。

9月賽程同樣看點十足。9月4日由克里夫蘭守護者主場迎戰底特律老虎；9月11日則有密爾瓦基釀酒人對辛辛那提紅人，以及聖地牙哥教士對舊金山巨人。9月18日，費城費城人將迎戰紐約大都會，挑戰生涯第4座打擊王的Luis Arráez與2屆MVP得主Bryce Harper攜手爭取季後賽優勢；9月25日則由洛杉磯道奇主場迎戰舊金山巨人，4屆MVP大谷翔平將率隊力拚分區冠軍。

《週五棒球夜》由2組轉播團隊輪番播報，賽前節目則由Siera Santos、前MLB球星Eric Hosmer及資深記者Russell Dorsey共同主持。美國與加拿大球迷另可選擇收聽主客隊當地電台廣播。

Apple TV訂閱月費為250元，新訂閱者可享7天免費試用。Apple Vision Pro用戶則可透過Apple TV app收看Apple Immersive直播及賽事重播。

《週五棒球夜》8月底至9月賽事一覽表。圖／Apple提供
《週五棒球夜》8月底至9月賽事一覽表。圖／Apple提供

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