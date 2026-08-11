大江購物中心打造桃園城市驛站 1200坪改裝升級聚客

大江購物中心四樓主題餐廳區睽違16年首度啟動1200坪大規模改裝，集結多加桃園獨家品牌，以「城市驛站」為全新定位，串聯餐飲、娛樂、閱讀與休閒機能，打造一座悠遊的生活遊逛街城，藉此升級商場體驗、延長顧客停留時間，進一步擴大聚客效益與消費商機。

大江購物中心表示，深耕桃園在地超過25年，此次改裝以餐飲為核心，導入桃園獨家「樂天皇朝」、「YABIKITCHEN」、「高麗園」等知名品牌，且明年上半年將再引進知名餐飲集團旗下大型自助餐廳，持續擴充餐飲版圖，此次也同時引進金石堂、電輔車專賣店「SOKER」、HOBBY WORLD等生活與IP潮流品牌，串聯五樓SBC星橋國際影城，更加完善商場的業態布局。

大江購物中心表示，隨著消費型態轉變，現代購物中心已從單純購物場域，逐步發展為融合餐飲、休閒、娛樂、閱讀與社交的生活據點，因此此次改裝以打造「城市驛站」為核心定位，概念源自古代絲路驛站，是來自各處旅人停留補給的據點，更是人流、商流與文化交流的重要節點。

大江購物中心也說，此次將「相遇、交流、驚奇、補給」四大精神融入商場經營，集結桃園獨家餐飲、特色生活品牌與影城娛樂資源，豐富商場生活機能，延長顧客停留時間，帶動人流與消費。