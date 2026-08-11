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Carbotech碳纖維加持 PANERAI新款Luminor Marina軍事風格再進化
沛納海發表全新Luminor Marina自動上鍊表款PAM01707，以44毫米高科技Carbotech碳纖維表殼重塑1960年代美學。該材質於高溫高壓下結合PEEK聚合物，重量比精鋼輕80%，並帶有獨一無二的黑色切割紋理，精準呈現輕量化與堅韌的二合為一。
這款新作承襲品牌與軍事風格的堅強連結，霧面黑三明治面盤塗覆米色Super-LumiNova夜光塗料，9點鐘位置的小秒盤更向昔日海軍突擊隊致敬。無日期窗的俐落配置極具辨識度，搭配DLC鑽碳塗層鈦金屬底蓋與梯形表扣，整體配戴精巧且沉穩。
表款的動力則使運用品牌自製的P.9010機芯、厚度僅6毫米，並由200個零件與31顆人工寶石構築。雙發條盒將提供高3日的動力儲存，一旦拉出表冠即可即刻歸零停秒、利於更精確的時間校準；同時時針更能以一小時為單位獨立調校，在切換時區時不影響分針運作，大幅提升實用機能。
值得一提的是，表款並通過超越標示25%壓力的嚴苛測試，防水性能可達300公尺。同時隨表還附以暖棕色小牛皮皮帶與黑色橡膠表帶各乙條，附螺絲起子方便隨心替換。強悍出任務、或是海灘嬉戲？風格場合自定義。
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