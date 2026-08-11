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金泰亨紐約街拍超帥包包找到了 CELINE雙肩包大容量也能背出時髦感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE全球品牌大使金泰亨肩背全新淺棕黃色SOFT TRIOMPHE雙肩包，現身紐約街頭。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使金泰亨肩背全新淺棕黃色SOFT TRIOMPHE雙肩包，現身紐約街頭。圖／CELINE提供

CELINE全球品牌大使、BTS成員金泰亨（V）近日現身紐約街頭，以灰色針織上衣搭配卡其色及膝褲，格紋襯衫隨性繫在腰間，再戴上棒球帽與窄框太陽眼鏡，簡約造型中加入層次感，展現自在又不失個性的街頭風格。肩上背著的全新淺棕黃色SOFT TRIOMPHE雙肩包，更成為整體造型的亮點，放大包身搭配柔軟皮革，與灰、卡其及格紋色調自然呼應，讓休閒穿搭多了一分時髦質感。

這款SOFT TRIOMPHE雙肩包是CELINE2026秋冬男裝系列新作，創意總監Michael Rider從日常衣櫥熟悉的後背包出發，重新演繹經典輪廓。超大容量的設計，以柔軟亮澤羊皮革打造，搭配絨面牛皮革內襯，寬大袋身隨皮革自然垂墜，呈現圓潤、鬆弛的輪廓。包款具有磁扣翻蓋與束口結構，正面及兩側配置三個外袋，中央則以精巧金色TRIOMPHE磁吸扣飾點綴，在實用機能與低調品牌識別間取得平衡。提供皮革提把及兩條可調式肩帶，也提供手提、單肩及雙肩等多種背法。黑色款則搭配銀色金屬。

SOFT TRIOMPHE也同時推出迷你尺寸，提供黑色、深棕色與棉花白選擇，延續經典結構，滿足CELINE當代日常衣櫥不同穿搭需求。

SOFT TRIOMPHE深棕色迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE深棕色迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包縫線細節。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包縫線細節。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包五金細節。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包五金細節。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHE棉花白迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE棉花白迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL黑色雙肩包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHEL黑色雙肩包，11萬5,000元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHE黑色迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE黑色迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包，11萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE全球品牌大使金泰亨肩背全新淺棕黃色SOFT TRIOMPHE雙肩包，現身紐約街頭。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使金泰亨肩背全新淺棕黃色SOFT TRIOMPHE雙肩包，現身紐約街頭。圖／CELINE提供

CELINE BTS

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