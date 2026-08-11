金泰亨紐約街拍超帥包包找到了 CELINE雙肩包大容量也能背出時髦感

CELINE全球品牌大使、BTS成員金泰亨（V）近日現身紐約街頭，以灰色針織上衣搭配卡其色及膝褲，格紋襯衫隨性繫在腰間，再戴上棒球帽與窄框太陽眼鏡，簡約造型中加入層次感，展現自在又不失個性的街頭風格。肩上背著的全新淺棕黃色SOFT TRIOMPHE雙肩包，更成為整體造型的亮點，放大包身搭配柔軟皮革，與灰、卡其及格紋色調自然呼應，讓休閒穿搭多了一分時髦質感。

這款SOFT TRIOMPHE雙肩包是CELINE2026秋冬男裝系列新作，創意總監Michael Rider從日常衣櫥熟悉的後背包出發，重新演繹經典輪廓。超大容量的設計，以柔軟亮澤羊皮革打造，搭配絨面牛皮革內襯，寬大袋身隨皮革自然垂墜，呈現圓潤、鬆弛的輪廓。包款具有磁扣翻蓋與束口結構，正面及兩側配置三個外袋，中央則以精巧金色TRIOMPHE磁吸扣飾點綴，在實用機能與低調品牌識別間取得平衡。提供皮革提把及兩條可調式肩帶，也提供手提、單肩及雙肩等多種背法。黑色款則搭配銀色金屬。

SOFT TRIOMPHE也同時推出迷你尺寸，提供黑色、深棕色與棉花白選擇，延續經典結構，滿足CELINE當代日常衣櫥不同穿搭需求。

SOFT TRIOMPHE深棕色迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包縫線細節。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包五金細節。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHE棉花白迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL黑色雙肩包，11萬5,000元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHE黑色迷你雙肩包，12萬元。圖／CELINE提供

SOFT TRIOMPHEL淺棕黃色雙肩包，11萬5,000元。圖／CELINE提供