小包正夯！Bottega Veneta全新迷你包、太陽眼鏡 形塑夏日造型美

Bottega Veneta本季以極簡夏日為題，重塑經典Intrecciato皮革編織工藝，將精湛手藝延伸至精巧迷你包款與墨鏡系列。整體設計在輕盈俐落中保有絕佳質感，為夏日穿搭注入低調但醒目的自信氣場。

新季焦點如Barbara首度登場即推迷你版配可調式背帶，Andiamo擴增豐富配色，Campana與隨身包款更兼具實用收納與點綴功能，輕鬆解放雙手。以軍事降落傘為靈感的Parachute梯形小包，結合編織皮革與雕塑感繩索五金，可隨性腋下夾持或手勾使用；形似威尼斯鳳尾船Gondola的Nodo包，一側面為編織皮革、另一面為啞面絨面，兩側高聳的狹長廓形襯托多樣女性魅力。典藏回歸的Lauren 1980迷你鍊條包，圓弧輪廓優雅迷人，不論派對手握或日常肩背皆能完美駕馭。

太陽眼鏡系列則以當代幾何線條呼應品牌美學，帶來高辨識度。鏡框採用俐落膠框輪廓，鏡腳細緻融入金屬點綴，質感隱約顯露。Bottega Veneta的本季太陽眼鏡並主推Sophia、Dizzy與Classic三款框型，一次涵蓋復古貓眼、厚實膠框與帥氣飛行員造型，配色則以經典深黑與質感玳瑁色為主軸，打造出簡潔百搭且個性鮮明的夏日鏡款選擇。

宛如威尼斯Gondolav小船的Nodo編織皮革肩背包咖啡色，輕巧至於腋下、行動自若，76,600元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Sophia太陽眼鏡暗紅色款，16,900元。圖／Bottega Veneta提供

Andiamo編織皮革迷你肩背包奶白色款，可輕鬆融入翻領長大衣，展現柔軟與自信的雙重印象。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Classic造型玳瑁色太陽眼鏡，15,500元。圖／Bottega Veneta提供