快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

小包正夯！Bottega Veneta全新迷你包、太陽眼鏡 形塑夏日造型美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2025年時才從品牌典藏資料重新推出的Lauren 1980編織皮革包，2026年夏季擴充了迷你尺寸的酒紅色鍊條包，散發洗練的都會風格，14萬1,500元。圖／Bottega Veneta提供
2025年時才從品牌典藏資料重新推出的Lauren 1980編織皮革包，2026年夏季擴充了迷你尺寸的酒紅色鍊條包，散發洗練的都會風格，14萬1,500元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta本季以極簡夏日為題，重塑經典Intrecciato皮革編織工藝，將精湛手藝延伸至精巧迷你包款與墨鏡系列。整體設計在輕盈俐落中保有絕佳質感，為夏日穿搭注入低調但醒目的自信氣場。

新季焦點如Barbara首度登場即推迷你版配可調式背帶，Andiamo擴增豐富配色，Campana與隨身包款更兼具實用收納與點綴功能，輕鬆解放雙手。以軍事降落傘為靈感的Parachute梯形小包，結合編織皮革與雕塑感繩索五金，可隨性腋下夾持或手勾使用；形似威尼斯鳳尾船Gondola的Nodo包，一側面為編織皮革、另一面為啞面絨面，兩側高聳的狹長廓形襯托多樣女性魅力。典藏回歸的Lauren 1980迷你鍊條包，圓弧輪廓優雅迷人，不論派對手握或日常肩背皆能完美駕馭。

太陽眼鏡系列則以當代幾何線條呼應品牌美學，帶來高辨識度。鏡框採用俐落膠框輪廓，鏡腳細緻融入金屬點綴，質感隱約顯露。Bottega Veneta的本季太陽眼鏡並主推Sophia、Dizzy與Classic三款框型，一次涵蓋復古貓眼、厚實膠框與帥氣飛行員造型，配色則以經典深黑與質感玳瑁色為主軸，打造出簡潔百搭且個性鮮明的夏日鏡款選擇。

宛如威尼斯Gondolav小船的Nodo編織皮革肩背包咖啡色，輕巧至於腋下、行動自若，76,600元。圖／Bottega Veneta提供
宛如威尼斯Gondolav小船的Nodo編織皮革肩背包咖啡色，輕巧至於腋下、行動自若，76,600元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Sophia太陽眼鏡暗紅色款，16,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Sophia太陽眼鏡暗紅色款，16,900元。圖／Bottega Veneta提供

Andiamo編織皮革迷你肩背包奶白色款，可輕鬆融入翻領長大衣，展現柔軟與自信的雙重印象。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo編織皮革迷你肩背包奶白色款，可輕鬆融入翻領長大衣，展現柔軟與自信的雙重印象。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Classic造型玳瑁色太陽眼鏡，15,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Classic造型玳瑁色太陽眼鏡，15,500元。圖／Bottega Veneta提供

Campana編織皮革迷你手提包深咖啡色款，11萬9,900元。圖／Bottega Veneta提供
Campana編織皮革迷你手提包深咖啡色款，11萬9,900元。圖／Bottega Veneta提供

威尼斯 設計 穿搭

延伸閱讀

從靜奢風格到年度色「雲舞白」！8款Coupang酷澎熱銷美妝榜 告別夏日黏膩、養出乾淨感日常

秋冬爆款鞋包一次看！張鈞甯霸氣入鏡Ferragamo大片，RV「台灣限定」仙女鞋美翻必搶

赴日必買包款快閃登台！隋棠拎愛包絕美現身，首度親回實境秀「換位爭議」

2026秋季必收神包盤點！小CK南西店絕美改裝必打卡，加碼韓國大熱2大爆款推薦

相關新聞

「韓國藝匠」無預警倒閉！準新人急跳腳 同業暖心伸援：免費提供婚紗救急

知名婚紗品牌「韓國藝匠」近日驚傳負責人失聯、門市停止營運，不少已付費預約拍攝婚紗的準新人擔心權益受損，甚至可能面臨婚期將近卻無法拍攝、取件的窘境，其中台中分店早在今年4月就已關門，引發消費者關注。對此，有同業暖心伸出援手，宣布將提供「免費婚紗」給有急需的新娘，消息在社群曝光引起網友熱議。

只有3天！元紀×鳥苑×芏Astēa「限量聯名餐會」享10道料理＋5杯調飲

連年獲得米其林一星肯定的「元紀．台灣菜」，將於9月10日至9月12日攜手攜手燒鳥名店「鳥苑 Torien Yakitori 」、茶風味實驗室「芏 Astēa」，共同呈獻「循香入席— 元紀・台灣菜 × 鳥苑 Torien Yakitori × 芏 Astēa」3日限定餐會，共同推出10道限定料理與5杯特製調飲與茶品，即日起開放預訂。

Harry Winston七夕推薦 Forget-Me-Not、Belle系列 將浪漫閃耀具現

有情之人的相伴，不總求天長地久、但求真心真切。隨著七夕情人節即將來到，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓Harry Winston精選多款珠寶作品，分別以「花開有期．愛意永恆」、「思念有形．相伴常在」，以及「璀璨相映．珍藏承諾」為主題，推薦品牌旗下Lily Cluster、Forget-Me-Not、Classic、Loop與Diamond Loo...

楊謹華大讚這套三葉草上身超顯瘦 陳華自曝現不看社群已退坑Threads

adidas Originals今夏正式推出兩大全新女性服飾支線 ：ORIGINALS SPORT（訓練系列）與 ACE BREEZE（網球時尚系列），讓女孩場上場下都能輕鬆穿出有型的運動風格。活動特別邀來影后代表楊謹華、創作歌手代表陳華，以及田徑選手廖晏均穿上全新系列的運動生活風格。

BTS全員化身AI領航員！Gemini合作影片曝光 ARMY敲碗「成員聲音」

Google旗下生成式AI助理Gemini與全球人氣韓團BTS合體了！最新合作影片正式曝光，繼前導短片以「聽聲不見人」的神秘方式吊足粉絲胃口後，這次終於讓BTS全體成員帥氣登場，化身AI體驗者，透過一連串日常情境，展現Gemini如何從「回答問題的AI」，進一步成為陪伴使用者探索...

山巒餘暉之美隨身攜帶！蕭邦Alpine Eagle換新色 超薄8毫米運動優雅

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）備受喜愛的Alpine Eagle系列推出全新作品，以全新「Mountain Glow（山巒餘暉）」香檳色表盤，以及Lucent Steel™精鋼搭配18K黃金表圈的雙色設計，從色彩與材質重新詮釋現代運動腕表美學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。