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小包正夯！Bottega Veneta全新迷你包、太陽眼鏡 形塑夏日造型美
Bottega Veneta本季以極簡夏日為題，重塑經典Intrecciato皮革編織工藝，將精湛手藝延伸至精巧迷你包款與墨鏡系列。整體設計在輕盈俐落中保有絕佳質感，為夏日穿搭注入低調但醒目的自信氣場。
新季焦點如Barbara首度登場即推迷你版配可調式背帶，Andiamo擴增豐富配色，Campana與隨身包款更兼具實用收納與點綴功能，輕鬆解放雙手。以軍事降落傘為靈感的Parachute梯形小包，結合編織皮革與雕塑感繩索五金，可隨性腋下夾持或手勾使用；形似威尼斯鳳尾船Gondola的Nodo包，一側面為編織皮革、另一面為啞面絨面，兩側高聳的狹長廓形襯托多樣女性魅力。典藏回歸的Lauren 1980迷你鍊條包，圓弧輪廓優雅迷人，不論派對手握或日常肩背皆能完美駕馭。
太陽眼鏡系列則以當代幾何線條呼應品牌美學，帶來高辨識度。鏡框採用俐落膠框輪廓，鏡腳細緻融入金屬點綴，質感隱約顯露。Bottega Veneta的本季太陽眼鏡並主推Sophia、Dizzy與Classic三款框型，一次涵蓋復古貓眼、厚實膠框與帥氣飛行員造型，配色則以經典深黑與質感玳瑁色為主軸，打造出簡潔百搭且個性鮮明的夏日鏡款選擇。
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