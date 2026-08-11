池上藝穗節卡司強 張信哲、洪佩瑜與葛西瓦出列

今年的池上藝穗節可以看到張信哲深情嗓音、洪佩瑜新潮演出與葛西瓦的饒舌！池上秋收藝穗節將於10月24、25日舉行，還邀請到台東縣桃源鄉延平國小的合唱團，並由知名舞台導演陳鎮川操刀，與3位不同風格的歌手合作，在金色稻浪中高歌。

「池上有風、有稻香與我們的歌聲！」張信哲雖不克出席，但卻錄音表示，池上對他來說是充滿土地生命力與詩意的地方，能在天地帷幕、金黃稻穗的圍繞下唱歌是他的夢想；洪佩瑜也說，感覺與台東的緣分很深刻，「總感覺台東一直呼喚我！」；葛西瓦笑說，很榮幸成為藝穗節故事的一部分。

今年藝穗節的主題是「愛在秋收、縱谷傳唱」，會在池上鄉知名的天堂路稻田區（萬新道路）舉行，票價從1千到2500元不等，11日中午起開始售票，會在10月24、25日的下午2點半開演，每次表演時間約90分鐘。

「池上的美都沒有變！」操刀表演的陳鎮川笑說，藝穗節連新冠疫情時期都沒有停止表演，期待池上的景色愈來愈美麗、動人。去年藝穗節是由優人神鼓與金曲歌手桑布伊首度攜手合作，副總統蕭美琴也有前往觀賞表演。

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