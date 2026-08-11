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中秋禮盒各家搶預購 桂田酒店裁縫機造型吸睛奇美食品每盒捐3%作公益

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影

桂田酒店10多年來每年設計不同文創美學節慶禮盒，今年中秋推出罕見古早腳踩裁縫車造型「好月逢時」典藏中秋禮盒。奇美食品指定中秋禮盒所得每盒提撥3%，支持幸福基金會幫助弱勢孩童。

桂田酒店總經理郭俊平表示，今年創作靈感源自集團創辦人朱仁宗母親嫁妝裡超過一甲子腳踩裁縫車，推出懷舊造型典藏禮盒，一眼瞬間回到踏板輕踩、裁縫車轉動喀答聲，是歲月的節奏，是家的溫度，童年記憶裡媽媽專注縫製衣裳的背影，是孩子們安心地的畫面。

「好月縫時」以懷舊裁縫車造型為設計核心，開啟抽屜盒蓋，月餅香氣緩緩釋放，如同溫柔時光在節慶禮綻放，禮盒不僅承載中秋祝福，也延續傳統文化的美學精神，節慶後仍可作為收納或擺設使用，也象徵富貴圓滿、兼具收藏價值與生活品味。

桂田行政總主廚高文強、烘焙坊甘明祥主廚聯手研發月餅內餡口味，內有四款使用源自日本桃山的和菓子餅皮做法的「魯肉豆沙」、「古早味麵茶」、「芝麻流芯」、「高粱酒釀桂圓」四款，嚴選食材餡料，創新風味口感特別輕盈細膩，隨不同餡料呈現多彩外貌，搭配桃山餅皮內餡香甜不膩。

「好月逢時」禮盒1780元，31日前早鳥預購95折。滿50盒9折、100盒以上82折，大量訂購另有折扣優惠。

奇美食品則結合公益推出要打造「兼具質感與溫度的節慶贈禮」，9月30日每售一盒指定禮盒提撥3%所得支持幸福基金會，要讓祝福也成為陪伴孩子們成長的力量。

奇美食品表示，今年主打「月曜雅藏菓酥午茶禮盒組」，以精品珠寶盒為設計靈感，經典湖水藍盒身搭配銀色月相燙金，雙層禮盒磁吸設計，從開盒那一刻便充滿儀式感。不論是商務贈禮、重要客戶或長輩親友，都能展現送禮者的細膩心意。

另一款「晨曦香頌典藏禮盒組」則以人氣點心組合為主角，匯集法式蝴蝶酥、千層楓糖酥及經典厚蛋捲，兼具豐富口感與分享樂趣。無論企業贈禮、員工福利，或是中秋團聚與親友共享，都能滿足不同送禮情境。

奇美食品也推出大宗訂購專案，提供一對一專人服務、產品試吃體驗，30盒以上享VIP優惠，100盒以上再提供客製化專屬賀卡服務。訂購指定禮盒50盒以上基金會贈感謝狀，感謝企業對公益行動支持，讓企業也能實踐ESG精神與企業社會責任，禮盒在奇美食品官網、實體門市開放預購，也可打專線0800-783703訂購。

桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影

桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影

桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，總主廚高文強、烘焙坊主廚甘明祥研發獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影

桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，主廚高文強設計獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出古早裁縫機造型中秋禮盒，主廚高文強設計獨家風味月餅。記者周宗禎／攝影

禮盒 酒店 中秋

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